Столичный суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь Мизулиной

Екатерина Мизулина (фото: Telegram @ekaterina_mizulina)
Лефортовский суд Москвы частично удовлетворил иск главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной к дизайнеру Артемию Лебедеву и журналисту Юрию Дудю* о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что суд признал высказывания Лебедева и Дудя* порочащими честь и деловую репутацию Мизулиной и обязал вырезать рассматриваемые фрагменты из видеороликов на всех платформах, где они представлены.
При этом суд отказался от взыскания 10 миллионов рублей с дизайнера и блогера по иску общественницы.
Напомним, что 1 августа прошлого года на YouTube-канале Дудя* вышло интервью с Лебедевым, который подверг критике Лигу безопасного интернета и её руководителя. Тогда Мизулина заявила, что подаст в суд на блогера и его гостя. Позже Лебедев принёс извинения за свои слова, но подчеркнул, что продолжит выступать против деятельности общественницы.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
При этом суд отказался от взыскания 10 миллионов рублей с дизайнера и блогера по иску общественницы.
Напомним, что 1 августа прошлого года на YouTube-канале Дудя* вышло интервью с Лебедевым, который подверг критике Лигу безопасного интернета и её руководителя. Тогда Мизулина заявила, что подаст в суд на блогера и его гостя. Позже Лебедев принёс извинения за свои слова, но подчеркнул, что продолжит выступать против деятельности общественницы.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова