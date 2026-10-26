Адвокат Лерчек рассказал о ее лечении в Китае
Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, ожидает официального приглашения на лечение от китайской клиники. Об этом заявил ее адвокат Константин Третьяков.
По его словам, которые приводит РИА Новости, этот документ потребуется для того, чтобы обратиться в суд с запросом на разрешение выезда за границу.
Защита Чекалиной прежде уведомляла журналистов о ее намерении ходатайствовать в суде о возврате загранпаспорта и выдаче разрешения на поездку в Поднебесную. Адвокат Валерии отметил, что сейчас она выбирает между двумя китайскими клиниками. После получения официального приглашения от медучреждения его нужно будет перевести на русский язык и заверить у нотариуса, после чего защита незамедлительно обратится в суд.
Как уточняет Общественная Служба Новостей, на минувшей неделе возлюбленный Лерчек и отец ее четвертого ребенка, аргентинский танцор Луис Сквиччиарини, опубликовал видео. В нем он вместе с блогершей рассказал, что онкологическое заболевание начало прогрессировать, и врачи посоветовали рассмотреть CAR-T-клеточную терапию в Китае.
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