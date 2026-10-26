Адвокат Лерчек рассказал о ее лечении в Китае

26 октября 2026, 13:27

Адвокат Третьяков: Лерчек ждет приглашения из клиники Китая

Валерия Чекалина (Фото: Инстаграм*/ler_chek)

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, ожидает официального приглашения на лечение от китайской клиники. Об этом заявил ее адвокат Константин Третьяков.