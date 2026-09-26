«Мы не общаемся»: Natan впервые высказался о Лерчек после диагноза

26 сентября 2026, 17:50

Natan заявил, что не поддерживает связь с Лерчек, но пожелал ей здоровья

Natan (Фото: Instagram* / @natan_official)

Natan впервые прокомментировал ситуацию вокруг Валерии Чекалиной после того, как блогерша рассказала о диагнозе. Несколько лет назад между певцом и Лерчек произошла интрижка, которая едва не привела к распаду его семьи. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Теперь артист признался, что их общение осталось в прошлом. По словам Natan, он не поддерживает связь с Чекалиной и не следит за её жизнью, однако желает ей справиться с нынешними трудностями.





«Я могу пожелать ей только крепкого здоровья, чтобы Лера справилась со всеми трудностями и благополучно вышла из всех ситуаций. Специально за ней не слежу, не интересуюсь. Мы не общаемся, не связывались», — заявил певец на премьере нового сезона СТС.