Стало известно условие выплаты Лерчек 14,4 млн рублей за потерянные украшения

09 октября 2026, 16:32

Юрист Колоколов: Лерчек нужно доказать принадлежность и стоимость украшений

Валерия Чекалина (Фото: Instagram* @ler_chek)

Юрист Евгений Колоколов рассказал, как блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) может получить компенсацию за утраченные украшения стоимостью 14,4 млн рублей.





В беседе с «Газетой.Ru» эксперт сообщил, что для этого нужно установить все обстоятельства изъятия и утраты вещей. Колоколов отметил: если потеря подтвердится, собственник вправе требовать возмещения ущерба.



Но возбуждение уголовного дела против следователя не гарантирует выплату и не означает, что сумма составит именно 14,4 млн рублей. Евгений подчеркнул, что по общему правилу вред от незаконных действий госорганов возмещает казна.

«Поэтому требование обычно не сводится к взысканию денег лично со следователя: необходимо определить надлежащего ответчика и орган, который представляет государство в споре. Сумма 14,4 млн рублей может быть основанием для расчёта требований, если именно такую стоимость удастся подтвердить документами и оценкой. Если вещи найдутся, может ставиться вопрос об их возврате; если утрата подтвердится — о возмещении доказанного ущерба», — пояснил юрист.