Пропажу украшений Лерчек обнаружили во время экспертизы
Специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу браслета Bulgari и часов Rolex, изъятых в ходе обыска у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), когда вскрывали полученный конверт с ювелирными украшениями. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.
Во время следствия по делу о выводе денег из России на счета нерезидентов, по которому Лерчек была признана виновной, часть изъятых материальных ценностей так и не была предоставлена в качестве доказательств. Уточняется, что они хранились с нарушениями, что привело к их утрате на сумму около 14,4 миллионов рублей. Следователя Никиту Тулупова обвинили по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), но позже прокуратура прекратила дело.
Во время обыска в доме блогерши изъяли 22 комплекта ювелирных изделий премиальных брендов, таких как Graff, Van Cleef & Arpels и Cartier. Среди них были браслеты, серьги, ожерелья и часы от Chopard, Rolex и Cartier.
Гагаринский суд Москвы 31 июля осудил Лерчек на пять лет условно и назначил штраф в размере 763,5 миллионов рублей по делу о переводе более 250 миллионов рублей в Объединённые Арабские Эмираты. Суд также запретил ей администрировать интернет-ресурсы на три года. Решение пока не вступило в законную силу, его обжаловали как защита, так и прокуратура. Дата рассмотрения апелляции в настоящее время не определена.
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