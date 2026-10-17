Пропажу украшений Лерчек обнаружили во время экспертизы

17 октября 2026, 10:25

РИА Новости: пропажа украшений Лерчек обнаружилась во время экспертизы

Валерия Чекалина (Лерчек) (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Специалисты центра судебной экспертизы при Минюсте обнаружили недостачу браслета Bulgari и часов Rolex, изъятых в ходе обыска у блогера Лерчек (Валерии Чекалиной), когда вскрывали полученный конверт с ювелирными украшениями. Об этом рассказал РИА Новости источник, знакомый с ходом расследования.