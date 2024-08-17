Адвокат напавшего на «Крокус» Файзова* просит отпустить его из СИЗО по здоровью

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Защита одного из участников нападения на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова* просит отпустить его из следственного изолятора. В качестве причины адвокаты называют состояние его здоровья после полученного при задержании тяжёлого ранения.
Об этом сказано в одном из решений по апелляции на арест обвиняемого, с которыми ознакомился ТАСС. Защита полагает, что при принятии Басманным районным судом города Москвы решения о продлении Файзову* меры пресечения в виде заключения под стражу не было принято во внимание его состояние здоровья. В частности то, что он передвигается в инвалидной коляске.
В ходе избрания меры пресечения в виде ареста Файзова* принесли в суд на носилках, общался с судьёй и другими участниками процесса односложно. Однако Мосгорсуд, который рассматривал апелляцию по поводу ареста, счёл, что не имеется медицинских противопоказаний относительно содержания подозреваемого в СИЗО.
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* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ
Александр Бойцов