Фигурант дела о теракте в «Крокус сити холле» пытался уничтожить доказательства

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Фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» Якубджони Юсуфзода, обвиняемый в пособничестве терроризму, по указанию организаторов пытался уничтожить доказательства преступления до своего задержания. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что предпринял попытку уничтожения средств совершения теракта и иных доказательств совершения преступления.
Также данные следствия гласят, что Юсуфзода за несколько дней до произошедшего перечислил своему соучастнику средства на обеспечение проживания остальных террористов. Также он передал часть денег другому исполнителю уже после теракта.
В начале апреля Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду, который в ходе опроса рассказал, что является уроженцем Таджикистана, женат и имеет трёх детей. До задержания он неофициально работал разнорабочим на стройке.
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Также данные следствия гласят, что Юсуфзода за несколько дней до произошедшего перечислил своему соучастнику средства на обеспечение проживания остальных террористов. Также он передал часть денег другому исполнителю уже после теракта.
В начале апреля Басманный суд Москвы арестовал Юсуфзоду, который в ходе опроса рассказал, что является уроженцем Таджикистана, женат и имеет трёх детей. До задержания он неофициально работал разнорабочим на стройке.
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Анастасия Чинкова