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Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО

MK.RU: обвиняемый в теракте в «Крокусе» попал в стычку в СИЗО
16 июля 2024, 21:26
Фото: IStock/Synthetic-Exposition

Фото: IStock/Synthetic-Exposition

В СИЗО «Лефортово» произошла стычка между фигурантом по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения. Об этом сообщил источник MK.RU.


Уточняется, что госслужащий вынужден был вести диалог с обвиняемым, который вскоре начал оскорблять его мусульманскую религию. Ругань едва не дошла до драки.

Некоторые источники утверждают, что в СИЗО «Лефортово» теперь введены дополнительные меры, призванные максимально сократить контакт сотрудников с террористами. Сейчас они сидят по четырем разным камерам, контакт между ними строго запрещен.

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Престарелая женщина «ожила» в морге после двух часов, проведенных в мешке для трупов
В США женщина «воскресла» в морге после признания ее умершей
16 июля 2024, 20:19

Фото: IStock/gorodenkoff

Признанная умершей пенсионерка из США оказалась жива после того, как ее доставили в морг. Об этом пишет Daily Mail.
82-летняя Джанет Балдуччи получила травму во время падения и была отправлена в дом престарелых на лечение. Спустя год нахождения там у пожилой женщины началась хроническая усталость пропал аппетит.

В один день медсестра обнаружила ее без сознания, не смогла нащупать пульс и решила, что Балдуччи скончалась. Ее поместили в мешок для трупов и направили в морг, где у нее зафиксировали сердцебиение и экстренно госпитализировали.

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Причиной большого пожара в Крыму стала искра от нарезки металла
МВД: неосторожное обращение с болгаркой привело к большому пожару в Коктебеле
16 июля 2024, 20:02

Фото: IStock/Олег Копьев

Пожар в Коктебеле был вызван действиями 50-летнего жителя Крыма, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Телеграм-канале.
Мужчина резал болгаркой металл рядом с сухой растительностью. В итоге искра попала на траву и огонь стал быстро разгораться. Сперва мужчина пытался потушить пожар самостоятельно, но тот быстро перекинулся на территорию заповедника «Карадагский» в Феодосии.

В результате работы чрезвычайных служб пожар был локализован и потушен на площади 40 га. В общей сложности было задействовано два вертолета Ка-32, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники. Есть двое пострадавших, погибших нет и 68 различных построек выгорело.

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Тренер сборной России по гребле Адаев погиб в ДТП под Воронежем
16 июля 2024, 19:27

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ, мастер спорта международного класса Дмитрий Адаев погиб в дорожно-транспортном происшествии на трассе под Воронежем. Ему было всего 40 лет.
Трагедия произошла в Аниинском районе на автодороге «Курск - Саратов». Информация об этом появилась на сайте министерства спорта Саратовской области. Автомобиль Volkswagen Touareg, за рулём которого находился Адаев, столкнулся с грузовиком Shacman. От машины, которой управлял тренер, мало что осталось, её, по словам очевидцев, смяло как гармошку.

Дмитрий Адаев за годы своей спортивной карьеры выигрывал первенство Европы и становился призёром континентальных чемпионатов, был чемпионом мира среди студентов. Как тренер воспитал множество замечательных гребцов, в том числе бронзового призёра Олимпиады Алексея Коровашкова и обладателя серебряной олимпийской медали Ивана Штыля.

Министерство спорта выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего, отметив, что вместе с ними скорбит весь спортивный мир.

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Число отравившихся шаурмой мигрантов на севере Москвы выросло до 17
СК: число отравившихся шаурмой мигрантов выросло до 17
16 июля 2024, 18:17

Фото: IStock/vitalssss

Число отравившихся шаурмой в Москве человек выросло до 17. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного главка Следственного комитета (СК) страны.
На данный момент установлено, что все пострадавшие имеют общий диагноз сальмонеллез. Следственные действия проводятся в трех точках, расположенных недалеко друг от друга, где могли закупаться едой приезжие.

Роспотребнадзор начал параллельное эпидемиологическое расследование.

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В Ижевске мужчина сбросил 10-летнюю девочку с 17-го этажа
16 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В Ижевске мужчина сбросил девочку-подростка с балкона 17 этажа и после этого совершил самоубийство. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.
«По информации от очевидцев, сегодня около трёх часов дня местный житель в состоянии алкогольного опьянения привёл девочку в подъезд дома на улице 10 лет Октября и вместе с ней поднялся на один из верхних этажей. После этого он выбросил её из окна», — сообщили в издании.

Погибший был 25-летним молодым человеком с проблемами психического здоровья. Полиция пытается установить, какие отношения связывали погибших.

В настоящее время прокуратура Индустриального района Ижевска проводит проверку на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося.

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На Ростовской АЭС произошёл сбой в работе одного из энергоблоков
16 июля 2024, 17:13

Фото: istockphoto / WangAnQi

На Ростовской атомной электростанции из-за автоматического срабатывания защиты был остановлен один из энергоблоков, сообщили в РИА Новости.
В «Росатоме» сообщили, что один из энергоблоков Ростовской АЭС был автоматически отключен от сети из-за проблем с турбогенератором. Причины неполадок выясняются. Радиационный фон в норме.

«Энергоблок был отключен автоматически из-за проблем с турбогенератором. Причины произошедшего устанавливаются. Радиационный фон в норме», — заявили в пресс-службе госкорпорации.

Ранее во вторник Министерство энергетики РФ проинформировало о том, что в энергосистеме юга России были введены ограничения на потребление электроэнергии в размере 1,5 ГВт из-за сбоя в работе оборудования Ростовской АЭС.

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«Были пьяные и одурели»: один из подростков раскаивается в содеянном на Кузбассе
16 июля 2024, 17:01

Фото: телеграм-канал СУ СК Кемеровской области

Дед подростка, который разгромил кладбище на Кузбассе, рассказал о том, как внук осознал свою ошибку.
Подростки, которых подозревают в осквернении воинских захоронений в селе Берёзово Кемеровской области, сделали это по глупости и теперь очень сожалеют о своём поступке. Об этом рассказал дедушка одного из подростков в беседе с изданием 360.ru.

«Они сделали это от глупости. Выпили лишнего, потеряли контроль над собой и пошли крушить памятники без какой-либо причины. Конечно, внук раскаивается, и мы тоже очень переживаем», — сказал пожилой мужчина.

По его словам, мать школьника находится в реанимации из-за тяжёлой болезни, а у него с женой нет накоплений. Он признался, что не знает, как быть, если им придётся возмещать ущерб за поступок внука.

Ранее телеграм-канал Baza сообщал, что подростки сломали 96 памятников и восемь крестов. Их спугнула местная жительница, которая заметила, чем они занимаются. На ситуацию обратили внимание в Следственном комитете РФ. Сейчас следователи проводят доследственную проверку.

Среди пострадавших мест захоронений есть могилы участников СВО. Следователи установили, что к этому причастны подростки 13 и 15 лет.

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В Рязанской области при очистке коллектора скончался мужчина
Прокуратура РФ: рабочий погиб во время очистки канализационного коллектора
16 июля 2024, 16:49

Фото: IStock/FooTToo

Рабочий муниципального предприятия погиб в ходе работ по очистке канализационного коллектора в Милославском районе Рязанской области, еще двое доставлены в медицинское учреждение, сообщила прокуратура региона в своем Telegram-канале.
Ведомство уточняет, что утром трое рабочих спустились в коллектор для очистки канализации. Один из сотрудников скончался от отравления газами.

Причины происшествия вскоре будут установлены. Предварительно, может быть возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

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Прокурор в Северной Осетии задержан за изнасилование подчинённой
16 июля 2024, 16:23

Фото: istockphoto/ronstik

Заместитель начальника отдела процессуального контроля прокуратуры Северной Осетии Григорий Авакян задержан за изнасилование подчинённой. По словам девушки, начальник подсыпал ей в напиток сильнодействующее вещество, а затем изнасиловал прямо в служебном кабинете.
Вызвав её к себе в кабинет, Авакян начал приставать и склонять к близости, передаёт телеграм-канал Baza. Девушка сначала отбивалась, но потом не смогла сопротивляться — по её словам, насильник что-то подмешал ей в питьё, так как она ослабела, потеряла контроль над телом и даже не смогла позвать на помощь. Насилие продолжалось около часа.

После случившегося девушка, работающая старшим прокурором, обратилась к руководству республиканской прокуратуры. Ей пообещали во всём разобраться, но одновременно потребовали не писать заявление, чтобы не создавать ненужной шумихи. По словам потерпевшей, Авакян в тот же день, чтобы откупиться, оставил в её машине миллион рублей и попросил не рассказывать о случившемся.

Девушка всё-таки написала заявление, а также передала следователям деньги начальника в качестве доказательства попытки подкупа. Она также потребовала провести тест на детекторе лжи, который успешно прошла. Когда правоохранители пришли в кабинет Авакяна, их сначала долго туда не пускали. Затем выяснилось, что пропали все записи с камер видеонаблюдения, а в помещении чисто случайно в это время начался плановый ремонт, который уничтожил все улики.

Замначальника отдела уволился из прокуратуры. Сегодня Григория Авакяна задержали. Против него возбуждено уголовное дело об изнасиловании.

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