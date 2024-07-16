Обвиняемый по делу о «Крокусе» вступил в стычку с сотрудником СИЗО

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В СИЗО «Лефортово» произошла стычка между фигурантом по делу о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл» Далерджоном Мирзоевым и сотрудником учреждения. Об этом сообщил источник MK.RU.
Уточняется, что госслужащий вынужден был вести диалог с обвиняемым, который вскоре начал оскорблять его мусульманскую религию. Ругань едва не дошла до драки.
Некоторые источники утверждают, что в СИЗО «Лефортово» теперь введены дополнительные меры, призванные максимально сократить контакт сотрудников с террористами. Сейчас они сидят по четырем разным камерам, контакт между ними строго запрещен.
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Олег Дикий