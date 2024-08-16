Исполнителям теракта в «Крокусе» предъявили обвинение еще по двум статьям

Фото: iStock/seb_ra
Исполнителям теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» предъявили обвинение еще по двум статьям, передает ТАСС.
Далерджон Мирзоев*, Саидакрам Рачабализода*, Шамсидин Фаридуни* и Мухаммадсобир Файзов* проходят по статьям «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Участие в деятельности террористической организации») УК РФ.
Уточняется, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Срок следствия был продлен до 22 ноября текущего года.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Читайте также:
В деле «Крокуса» появился новый свидетель
Генпрокурор Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане произошли из-за просчётов власти
Суд оставил без движения иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»
*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Уточняется, что заседание суда проходило в закрытом режиме. Срок следствия был продлен до 22 ноября текущего года.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура, в связи с произошедшим в «Крокусе» террористическим актом.
Читайте также:
В деле «Крокуса» появился новый свидетель
Генпрокурор Краснов: теракты в «Крокусе» и Дагестане произошли из-за просчётов власти
Суд оставил без движения иск потерпевших при теракте в «Крокусе» к «Ингосстраху»
*Внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Екатерина Коршунова