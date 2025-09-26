Адвокат напомнил о наказании за мат в общественном месте
Административный арест до 15 суток грозит гражданам за использование ненормативной лексики в общественных местах. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский в комментарии агентству «Татар-информ».
По его словам, подобные действия квалифицируются как мелкое хулиганство. В этом случае нарушителя ждёт штраф от 500 до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Он напомнил, что ответственность за такое поведение предусмотрена статьей 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Аграновский подчеркнул, что несмотря на кажущуюся незначительность нарушения, использование мата в общественном месте – формальный повод для привлечения к ответственности.
Читайте также: