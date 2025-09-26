Адвокат напомнил о наказании за мат в общественном месте

26 сентября 2025, 16:29

Адвокат Аграновский: за мат в общественном месте грозит арест до 15 суток

Фото: iStock/princigalli

Административный арест до 15 суток грозит гражданам за использование ненормативной лексики в общественных местах. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Аграновский в комментарии агентству «Татар-информ».