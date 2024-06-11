Вариантом для прекращения следствия против Попова может быть его отправка на СВО

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Уголовно-процессуальный кодекс позволяет приостановить расследование дела в отношении экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, которого арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве в случае его отправки в зону спецоперации на Украине. Об этом сообщил адвокат генерала Сергей Буйновский в беседе с ТАСС.
Буйновский отметил, что для реализации такого варианта непосредственный командир обвиняемого должен обратиться в военное следствие, после чего Попов может быть отправлен в зону боевых действий.
Он добавил, что сторона защиты готовит соответствующие документы просьбой отправить Попова в зону СВО порядке, соответствующем законодательству.
Попова поместили в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, но просьба о домашнем аресте была отклонена судом. Вместе с этим следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Но Попова снова оставили под стражей.
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Он добавил, что сторона защиты готовит соответствующие документы просьбой отправить Попова в зону СВО порядке, соответствующем законодательству.
Попова поместили в СИЗО по запросу следователя. Защита обжаловала это решение, но просьба о домашнем аресте была отклонена судом. Вместе с этим следователь подал ходатайство в 235-й гарнизонный военный суд о переводе Попова из СИЗО под домашний арест «с учетом характеристик». Но Попова снова оставили под стражей.
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Алина Юрчак