Семье потребовалась помощь медиков из-за ожога рта в Самарской области

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Семье потребовалась помощь врачей из-за ожога рта в Самарской области, пишет Mash.
По данным Telegram-канала, перед инцидентом пострадавшие пили воду из доставки. Как рассказала семейная пара, бутылочку 750 миллилитров они заказали в интернете.
Мама выпила больше всех. Позднее супруги и ребенок почувствовали себя плохо. У них опухли и покрылись налётом языки.
Медики поставили семье диагноз — химический ожог полости рта. Они подали заявление в полицию. Семья уверена, что дело в воде, потому что больше они ничего не пили.
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Мама выпила больше всех. Позднее супруги и ребенок почувствовали себя плохо. У них опухли и покрылись налётом языки.
Медики поставили семье диагноз — химический ожог полости рта. Они подали заявление в полицию. Семья уверена, что дело в воде, потому что больше они ничего не пили.
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Алёна Самарева