ТАСС: еще один фигурант арестован по делу генерала Попова

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТАСС рассказал об аресте еще одного фигуранта по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова.
По данным информационного агентства, столичный суд отправил в СИЗО фигуранта уголовного дела Попова, которого также обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.
Это гражданское лицо, рассказали в правоохранительных органах, отметив, что показания арестованного легли в основу дела. Имя и фамилия второго фигуранта дела остаются неизвестными.
Попова арестовали в конце мая по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных для гуманитарной помощи.
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Это гражданское лицо, рассказали в правоохранительных органах, отметив, что показания арестованного легли в основу дела. Имя и фамилия второго фигуранта дела остаются неизвестными.
Попова арестовали в конце мая по уголовному делу о мошенничестве. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката, закупленных для гуманитарной помощи.
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Алёна Самарева