Студент жестоко убил преподавательницу Вологодского госуниверситета

Фото: iStock/Paul Gorvett
Студент жестоко убил преподавательницу Вологодского государственного университета, пишет SHOT.
По данным Telegram-канала, студент задушил и зарезал женщину, а затем хотел покончить с собой.
Тело 36-летней Таисии Тулиной обнаружили на днях в еë квартире на улице Маршала Конева. Она познакомилась со студентом отделения журналистики — 28-летним Орифом Менглибоевым на парах.
У погибшей осталось двое детей. Возбуждено уголовное дело, студенту может грозить до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
ТАСС рассказал об аресте еще одного фигуранта по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова
Выброшенные туши зараженных африканской чумой свиней нашли в Черновицкой области на Украине
BBC: самолет с вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилима на борту пропал с экранов радаров
Тело 36-летней Таисии Тулиной обнаружили на днях в еë квартире на улице Маршала Конева. Она познакомилась со студентом отделения журналистики — 28-летним Орифом Менглибоевым на парах.
У погибшей осталось двое детей. Возбуждено уголовное дело, студенту может грозить до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
ТАСС рассказал об аресте еще одного фигуранта по делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова
Выброшенные туши зараженных африканской чумой свиней нашли в Черновицкой области на Украине
BBC: самолет с вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилима на борту пропал с экранов радаров
Алёна Самарева