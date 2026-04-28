Руспродсоюз подсчитал стоимость шашлыка в 2026 году
Стоимость шашлыка из курицы в 2026 году составит 415,9 рубля, а из свинины — 667,3 рубля. Об этом сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.
К 26 апреля 2026 года средняя цена шашлыка из курицы увеличилась на 3,8% и достигла 415,9 рубля в годовом выражении. Свиной шашлык подорожал на 4,7%, его стоимость составит 667,3 рубля, пояснили в ведомстве.
Расчеты проводились на основе классического рецепта для семьи из четырех человек, который включает 1,5 килограмма мяса, 0,5 килограмма лука, 15 миллилитров уксусной эссенции, а также специи — перец и соль. Между тем, маринад для главного блюда майских праздников в этом году стал дешевле на 4,4%.
Представители Руспродсоюза утверждают, что основной причиной этого стало снижение цен на репчатый лук: за год они уменьшились на 22,4%. В ведомстве добавили, что динамика цен на мясо соответствует уровню годовой инфляции.
