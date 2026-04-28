Porsche помог жителю Красноярского края выиграть в лотерею свыше пяти миллионов рублей

Житель Красноярского края по имени Дмитрий выиграл в лотерею 5,5 миллиона рублей после того, как увидел зелёный спортивный кроссовер Porsche. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».



Россиянин принял участие в «Большой 8». На идею купить билет его натолкнул разговор со знакомым, которого работающий строителем Дмитрий подвозил на своей машине. В какой-то момент мимо мужчин проехал автомобиль Porsche Macan зелёного цвета. Спутник Дмитрия заговорил о счастливых случайностях и вспомнил, что его родственник выиграл такую же машину в лотерее.

Хабаровчанка решила убить своего отца через мужа, чтобы заполучить квартиру
Дмитрий признался, что раньше ему «не особо везло». Однако после этой поездки он сам решил купить билет — до конца розыгрыша оставался всего час. В приложении оператора лотерей на счету жителя Красноярского края было около 500 рублей, и он приобрёл один билет. Цифры выбрал по любимым датам: учел как свой день рождения, так и день рождения жены.

Когда Дмитрий получил уведомление о выигрыше, то сначала подумал, что речь идет о небольшой сумме. Настоящий результат поразил его. Семья уже решила, как потратит деньги — недавно в доме обсуждался вопрос расширения жилплощади, чтобы у подрастающих детей появились отдельные комнаты. Выигранная сумма пойдет на это.

Победитель заявил, что в играх на удачу, видимо, многое зависит от внутреннего настроя. Мужчина теперь верит, что хорошем расположении духа шансы на победу повышаются.
Мария Моисеева

