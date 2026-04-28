Миска с подвохом: ветврач раскрыл, чем домашняя еда грозит питомцам
Ветеринарный врач, эксперт «Хвост Ньюс» Антон Тихоненков предупредил, что домашняя еда может привести кошек и собак к ожирению, сбоям обмена веществ и диабету. Он добавил, что риски есть и у промышленных рационов. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, «натуралка» редко закрывает все потребности животного в питательных веществах. Хозяева нередко кладут в миску еду со стола, а соль, специи, жареные и жирные продукты вредят печени, поджелудочной железе и пищеварению. Сырое мясо или рыба без глубокой заморозки несут угрозу заражения паразитами.
Еще одна частая проблема — перекорм. Владельцам трудно точно посчитать калорийность домашнего меню. Из-за этого питомец быстро набирает вес, а вместе с ним растет риск сахарного диабета.
Готовые корма, особенно суперпремиум-класса, ветврач назвал сбалансированным вариантом. Но сухие гранулы требуют постоянного доступа к свежей воде, иначе повышается нагрузка на почки и мочевыделительную систему. Консервы и паучи нравятся привередливым любимцам и подходят при чувствительном ЖКТ, однако мягкая пища ускоряет образование зубного камня и воспаление десен.
