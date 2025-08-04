Адвокат Недбай: судьбу эмбрионов при ЭКО нужно обсуждать до брака

04 августа 2025, 12:38

Фото: istockphoto / AndreyPopov

Юридическую судьбу эмбрионов, полученных по программе ЭКО, необходимо оговаривать заранее — еще на этапе заключения брака. Об этом NEWS.ru заявила адвокат Виталия Недбай.





По её словам, правовой статус эмбрионов остаётся неурегулированным, поэтому важным документом становится информированное согласие, которое пара подписывает перед началом процедуры.





«В этом документе могут быть указаны важные условия: что произойдет с эмбрионами в случае развода, прекращения программы или иных существенных изменений. Целесообразно еще на этапе начала репродуктивного пути обсудить возможные сценарии развития событий и закрепить обоюдную позицию в письменной форме», — объяснила адвокат.