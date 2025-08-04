Стало известно, когда начнет работать станция метро «Спортивная» в Новосибирске

04 августа 2025, 11:54

Станция метро «Спортивная» в Новосибирске откроется в сентябре 2025 года

Фото: istockphoto / spacedrone808

В Новосибирске жители с нетерпением ожидают завершения строительства новой станции метро «Спортивная», которая должна быть открыта 1 сентября 2025 года. Об этом ранее сообщил мэр города Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале. В середине июня он проверил ход строительных работ. На тот момент на станции завершался монтаж инженерных систем, оборудования для транспортной безопасности и автоматизации. Специалисты также проводили экспертизу эскалаторов, а в тоннеле устанавливались системы аварийного освещения и питания контактного рельса.





Согласно информации, предоставленной департаментом дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска в ответ на запрос Om1 Новосибирск, строительно-монтажные работы завершены на 99%.





«В настоящее время проводятся пусконаладочные работы внутренних инженерных систем. Финансирование осуществляется в рамках лимитов, установленных проектно-сметной документацией, прошедшей проверку в ФАУ "Главгосэкспертиза России"», — отмечает департамент.