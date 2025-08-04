Достижения.рф

Московский ресторан продолжит продавать сало после конфликта с мусульманками

Фото: iStock/DredK

Московский ресторан «Тарас Бульба» не планирует исключать сало из меню, несмотря на недавний инцидент с мусульманскими посетительницами. Об этом рассказал «Регнум» гендиректор сети заведений Евгений Батанов.



По его словам, концепция ресторана, основанная на традиционной украинской кухне, останется неизменной.

«Мы никогда и ни под кого не подстраивались и не будем. Украинская кухня была и останется нашей основой», — заявил собеседник издания.
Он также заверил, что предпримет меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Напомним, в августе один из официантов подал сало девушкам, для которых употребление свинины противоречит их религиозным убеждениям. В результате сотрудника заведения уволили.

По словам матери официанта, в его действиях не было никакого злого умысла, так как в ресторане принято подавать бесплатные угощения посетителям, которые еще не выбрали блюда.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0