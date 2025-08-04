Московский ресторан продолжит продавать сало после конфликта с мусульманками
Московский ресторан «Тарас Бульба» не планирует исключать сало из меню, несмотря на недавний инцидент с мусульманскими посетительницами. Об этом рассказал «Регнум» гендиректор сети заведений Евгений Батанов.
По его словам, концепция ресторана, основанная на традиционной украинской кухне, останется неизменной.
«Мы никогда и ни под кого не подстраивались и не будем. Украинская кухня была и останется нашей основой», — заявил собеседник издания.Он также заверил, что предпримет меры, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.
Напомним, в августе один из официантов подал сало девушкам, для которых употребление свинины противоречит их религиозным убеждениям. В результате сотрудника заведения уволили.
По словам матери официанта, в его действиях не было никакого злого умысла, так как в ресторане принято подавать бесплатные угощения посетителям, которые еще не выбрали блюда.