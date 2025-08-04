Московский ресторан продолжит продавать сало после конфликта с мусульманками

04 августа 2025, 11:24

Фото: iStock/DredK

Московский ресторан «Тарас Бульба» не планирует исключать сало из меню, несмотря на недавний инцидент с мусульманскими посетительницами. Об этом рассказал «Регнум» гендиректор сети заведений Евгений Батанов.





По его словам, концепция ресторана, основанная на традиционной украинской кухне, останется неизменной.

«Мы никогда и ни под кого не подстраивались и не будем. Украинская кухня была и останется нашей основой», — заявил собеседник издания.