Адвокат объяснил, как проверить долг и оспорить ошибочное взыскание

03 ноября 2026, 08:32

Адвокат Алешкин: арест карты не означает, что взыскание законно

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Арест банковского счета не всегда подтверждает, что владелец обязан выплатить указанную сумму. Причиной ограничения могут стать погашенная задолженность, повторное взыскание или ошибка при исполнении судебного решения. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин.