Адвокат объяснил, как проверить долг и оспорить ошибочное взыскание
Арест банковского счета не всегда подтверждает, что владелец обязан выплатить указанную сумму. Причиной ограничения могут стать погашенная задолженность, повторное взыскание или ошибка при исполнении судебного решения. Об этом рассказал адвокат Андрей Алешкин.
По его словам, которые приводит Life.ru, при аресте карты первым делом нужно узнать основание взыскания — через Банк данных исполнительных производств на сайте ФССП или на «Госуслугах». Затем стоит получить постановление о возбуждении исполнительного производства и выяснить, кто является взыскателем, на основании какого документа взыскивается долг, и какая сумма указана.
Если задолженность уже погашена, адвокат советует направить приставу документы об оплате и потребовать актуализировать сведения и снять ограничения. Когда списали чужой долг, взыскали деньги повторно или арестовали защищенные законом выплаты, нужно подать приставу письменное заявление с подтверждающими документами. При необходимости действия можно обжаловать у вышестоящего должностного лица ФССП или в суде. На жалобу отводится десять дней со дня, когда человек узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.
Алешкин напомнил, что не все деньги на счете подлежат взысканию. Статья 101 ФЗ «Об исполнительном производстве» защищает алименты, материнский капитал, ряд детских пособий и компенсационных выплат, а для зарплаты и некоторых других доходов действуют ограничения по статье 99. В предусмотренных случаях гражданин может попросить сохранить ежемесячный доход в размере прожиточного минимума.
Адвокат подчеркнул: не стоит ограничиваться звонком в банк и надеяться, что все решится само. Нужно получить документы, установить правовое основание взыскания и действовать письменно, а допущенную ошибку — своевременно устранить.
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