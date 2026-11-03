Автоэксперт предупредил об ошибках при подготовке машины к морозам

03 ноября 2026, 07:20

Автоэксперт Родионов предостерег от смешивания зимней и летней омывайки

Фото: iStock/Natalya Ugryumova

Остатки летней жидкости в бачке омывателя снижают морозостойкость зимнего состава, предупредил технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Об этом сообщает «Лента.ру».