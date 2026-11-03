Автоэксперт предупредил об ошибках при подготовке машины к морозам
Остатки летней жидкости в бачке омывателя снижают морозостойкость зимнего состава, предупредил технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE Никита Родионов. Об этом сообщает «Лента.ру».
По словам специалиста, после смены сезона вода или летний раствор остаются в бачке, трубках и форсунках. Поэтому смесь способна замерзнуть при температуре выше указанной на канистре. После заправки незамерзайки Родионов советует ненадолго включить все омыватели, включая задний, если он есть.
Если жидкость уже замерзла, эксперт не рекомендует многократно нажимать на рычаг. Сначала лучше отогреть машину в теплом помещении, затем проверить работу системы и убедиться в отсутствии утечек.
Другая распространенная проблема — запотевание стекол. Причину стоит поискать под ковриками: там может скапливаться влага. К появлению конденсата приводят грязный или намокший салонный фильтр, засор воздухозаборника и постоянная работа рециркуляции. Сладковатый запах в салоне, пленка на стекле и падение уровня антифриза могут указывать на утечку в отопителе.
После мойки Родионов рекомендует просушить дверные уплотнители и удалить воду из доступных частей механизмов. Примерзшую дверь не стоит открывать силой: так легко повредить ручку или резину. Если замок не удерживает дверь закрытой, отправляться в путь нельзя.
Перед морозной ночью эксперт советует выключать автоматический режим стеклоочистителей. Утром сначала нужно освободить щетки и стекло ото льда.
При выборе моторного масла специалист рекомендует учитывать допуск производителя и требования двигателя к вязкости. Менять исправную жидкость только из-за наступления холодов необязательно. При этом стоит проверить ее уровень и срок обслуживания, а при частых коротких поездках — обратиться к регламенту для тяжелых условий эксплуатации.
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