Эксперт сравнил расходы на обогрев квартиры кондиционером и конвектором
Эксперт сети «Лемана ПРО» рассказал, как выбрать дополнительный источник тепла для квартиры. По его словам, в межсезонье инверторный кондиционер обычно расходует меньше электричества, а в мороз стоит воспользоваться конвектором или масляным радиатором.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист объяснил, что сплит-система переносит тепло с улицы в помещение. При потребляемой мощности 634 Вт и работе по восемь часов в день она израсходует за месяц около 152 кВт·ч. При тарифе 8,90 рубля за кВт·ч это составит примерно 1354 рубля.
С похолоданием эффективность кондиционера падает, а потребление энергии растет. Эксперт советует перед покупкой проверить, при какой температуре на улице производитель разрешает включать режим обогрева. Для разных моделей нижняя граница составляет −10, −15 или даже −30 градусов. Пользоваться прибором при температуре ниже указанного предела нельзя.
Конвектор мощностью 1,5 кВт при непрерывной работе по восемь часов в сутки потратит за 30 дней около 360 кВт·ч. При том же тарифе расходы достигнут 3204 рублей. Масляный радиатор аналогичной мощности потребляет примерно столько же энергии. На практике сумма обычно ниже: такие приборы редко работают без перерыва.
Если тепло нужно в одной части комнаты, специалист рекомендует инфракрасный обогреватель. Он нагревает поверхности и предметы в зоне действия. При мощности 500 Вт и работе по восемь часов ежедневно его месячный расход составит до 120 кВт·ч.
Эксперт отметил, что экономия зависит от условий использования и настройки устройств. Сочетание нескольких источников тепла поможет выбрать подходящий способ обогрева для разной погоды.
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