Эксперт сравнил расходы на обогрев квартиры кондиционером и конвектором

03 ноября 2026, 07:58

«Лемана ПРО»: в межсезонье выгоднее кондиционер, в мороз — конвектор

Фото: iStock/Lazy_Bear

Эксперт сети «Лемана ПРО» рассказал, как выбрать дополнительный источник тепла для квартиры. По его словам, в межсезонье инверторный кондиционер обычно расходует меньше электричества, а в мороз стоит воспользоваться конвектором или масляным радиатором.