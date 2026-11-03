В Роскачестве объяснили, почему детям не стоит пить безалкогольное вино

03 ноября 2026, 08:22

Роскачество: безалкогольное вино нельзя пить детям из-за содержания 0,5% спирта

Фото: iStock/IL21

Эксперты Роскачества предупредили, что безалкогольное вино не подходит детям. Такой напиток может содержать до 0,5% спирта и вызвать у ребенка ранний интерес к алкоголю.