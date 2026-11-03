В Роскачестве объяснили, почему детям не стоит пить безалкогольное вино
Эксперты Роскачества предупредили, что безалкогольное вино не подходит детям. Такой напиток может содержать до 0,5% спирта и вызвать у ребенка ранний интерес к алкоголю.
В беседе с NEWS.ru специалисты отметили, что безалкогольное вино отличается от детского шампанского. Последнее представляет собой сильногазированный лимонад. Для праздничного стола ребенку посоветовали выбрать сок или натуральный лимонад.
Беременным женщинам врачи рекомендуют воздержаться от безалкогольного шампанского. По словам экспертов, безопасной дозы спиртного не существует, а сахар и консерванты в составе напитка могут причинить вред.
Специалисты обратили внимание на рост продаж безалкогольных вин в России. Они связали спрос с популярностью здорового образа жизни, быстрым ритмом жизни в крупных городах и развитием онлайн-доставки.
В Роскачестве пояснили, что в таких напитках сохраняются полезные вещества винограда. При этом большинство представленных на рынке образцов содержат много сахара. Вместе с углекислотой он может раздражать желудочно-кишечный тракт и способствовать набору веса.
Перед покупкой безалкогольного шампанского эксперты рекомендуют изучить состав на контрэтикетке и убедиться, что в нем нет красителей и ароматизаторов. Особое внимание стоит уделить сроку годности: после удаления спирта вино становится менее устойчивым к воздействию микроорганизмов.
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