Адвокат объяснил, когда покупатель заплатит за сломанный витринный образец
Магазин электроники вправе потребовать возмещения ущерба с покупателя, повредившего товар на витрине по неосторожности. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.
В беседе с «Газетой.Ru» юрист уточнил, что случайная поломка сама по себе не обязывает человека платить. Значение имеют обстоятельства происшествия. При этом отсутствие умысла не освобождает от ответственности за неосторожность.
По словам Жорина, продавец не вправе назначать штраф или заставлять посетителя выкупить устройство. Магазин должен обосновать сумму ущерба и учесть возможность ремонта.
Например, разбитый экран ноутбука не означает, что покупателю придётся возместить полную стоимость техники. Если же стороны не договорятся о компенсации, магазин вправе обратиться в суд. Там ему понадобится доказать, кто причинил вред, и подтвердить размер убытков.
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