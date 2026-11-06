Адвокат объяснил, когда взрослые дети вправе требовать алименты от родителей

06 ноября 2026, 08:01

Адвокат Алешкин: Учёба в вузе не даёт взрослым детям права на алименты

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

После 18 лет дети могут рассчитывать на обязательную финансовую помощь родителей лишь при определённых условиях. Для этого совершеннолетнему человеку необходимо подтвердить нетрудоспособность и нуждаемость, рассказал адвокат Андрей Алешкин.