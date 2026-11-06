Адвокат объяснил, когда взрослые дети вправе требовать алименты от родителей
После 18 лет дети могут рассчитывать на обязательную финансовую помощь родителей лишь при определённых условиях. Для этого совершеннолетнему человеку необходимо подтвердить нетрудоспособность и нуждаемость, рассказал адвокат Андрей Алешкин.
В беседе с Life.ru юрист пояснил, что такое право закрепляет статья 85 Семейного кодекса РФ. Она касается, в частности, людей с инвалидностью, которые не способны самостоятельно покрывать свои потребности.
При рассмотрении дела суд оценит состояние здоровья истца, его доходы и расходы. Судьи примут во внимание и материальное положение родителей, а также их семейные обстоятельства.
Статья 86 Семейного кодекса предусматривает взыскание дополнительных средств в исключительных случаях. К ним относятся тяжёлая болезнь нетрудоспособного совершеннолетнего ребёнка, потребность в постороннем уходе или отсутствие жилья, пригодного для постоянного проживания.
Алешкин отметил, что учёба в университете не служит основанием для назначения алиментов взрослому трудоспособному человеку. Это правило касается и студентов очной формы. Само по себе отсутствие работы или постоянного дохода права на содержание от родителей тоже не даёт.
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