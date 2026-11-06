Достижения.рф

Адвокат объяснил, когда взрослые дети вправе требовать алименты от родителей

Адвокат Алешкин: Учёба в вузе не даёт взрослым детям права на алименты
Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

После 18 лет дети могут рассчитывать на обязательную финансовую помощь родителей лишь при определённых условиях. Для этого совершеннолетнему человеку необходимо подтвердить нетрудоспособность и нуждаемость, рассказал адвокат Андрей Алешкин.



В беседе с Life.ru юрист пояснил, что такое право закрепляет статья 85 Семейного кодекса РФ. Она касается, в частности, людей с инвалидностью, которые не способны самостоятельно покрывать свои потребности.

При рассмотрении дела суд оценит состояние здоровья истца, его доходы и расходы. Судьи примут во внимание и материальное положение родителей, а также их семейные обстоятельства.

Статья 86 Семейного кодекса предусматривает взыскание дополнительных средств в исключительных случаях. К ним относятся тяжёлая болезнь нетрудоспособного совершеннолетнего ребёнка, потребность в постороннем уходе или отсутствие жилья, пригодного для постоянного проживания.

Алешкин отметил, что учёба в университете не служит основанием для назначения алиментов взрослому трудоспособному человеку. Это правило касается и студентов очной формы. Само по себе отсутствие работы или постоянного дохода права на содержание от родителей тоже не даёт.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0