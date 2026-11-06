Работодатели стали чаще нанимать бывших сотрудников
Российские компании все чаще готовы принимать на работу людей, которые ранее из них уволились. Специалисты тоже стали спокойнее относиться к возвращению к прежнему работодателю, рассказал заместитель генерального директора ЧАЗ «Кадровый Капитал» Арсен Бадалян.
В беседе с «Газетой.Ru» эксперт связал эту тенденцию с нехваткой квалифицированных и надежных кадров. Даже при снижении спроса на персонал в отдельных сферах дефицит сохраняется. Особенно сложно найти линейных работников и представителей рабочих профессий в логистике, производстве, торговле и электронной коммерции.
По словам Бадаляна, прежний опыт сотрудничества помогает компании оценить кандидата. Работодатель уже знает, как человек соблюдает правила, справляется с нагрузкой и ладит с коллегами. Вернувшийся специалист быстрее осваивается на месте, поскольку знаком с внутренними процессами.
Работа в другой организации за время отсутствия тоже приносит пользу. Сотрудник может освоить технологии и приобрести навыки, которые пригодятся после возвращения.
Эксперт подчеркнул, что увольнение не всегда связано с конфликтом. Люди ищут более высокую зарплату, интересные задачи или возможности для роста. Однако на новом месте их нередко ждут повышенная нагрузка, несбывшиеся карьерные планы или неподходящая атмосфера в коллективе.
Измениться за это время способен и прежний работодатель: например, в компании появляется новое направление, меняются руководитель или система оплаты. Бадалян считает возвращение разумным шагом, если причины прежнего ухода больше не актуальны.
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