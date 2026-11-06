Работодатели стали чаще нанимать бывших сотрудников

06 ноября 2026, 07:43

HR-эксперт Бадалян: сейчас бизнес готов все чаще нанимать бывших сотрудников

Фото: iStock/insta_photos

Российские компании все чаще готовы принимать на работу людей, которые ранее из них уволились. Специалисты тоже стали спокойнее относиться к возвращению к прежнему работодателю, рассказал заместитель генерального директора ЧАЗ «Кадровый Капитал» Арсен Бадалян.