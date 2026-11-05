Россиянам объяснили, как убрать электризацию волос после шапки
Врач Мосина: несмываемый уход и увлажнитель помогут убрать электризацию волос
В отопительный сезон сухой воздух в помещениях ускоряет потерю влаги волосами, и электризация усиливается. Об этом рассказала трихолог Анастасия Мосина.
В беседе с «Газетой.Ru» врач заявила, что решить проблему поможет несмываемый уход.
«Спреи, сыворотки, кремы создают на поверхности волоса тонкую плёнку, которая сглаживает чешуйки, уменьшает трение между прядями и внешними предметами, тем самым снижая электризацию», — пояснила эксперт.Мосина отметила, что влажный воздух снижает статический заряд, поэтому увлажнитель в помещении будет полезен — уровень влажности должен составлять около 40–60%. Обильное питьё проблему не решит. Трихолог рекомендовала носить головные уборы и одежду из натуральных тканей: синтетика и грубая шерсть усиливают электризацию.
«Пластиковые и металлические расчёски склонны накапливать статический заряд и передавать его волосам. Лучше перейти на деревянные (из берёзы, дуба, сандала) или с антистатическим покрытием (например, карбоновые)», — рассказала эксперт.Врач заключила, что антистатики для одежды на волосы наносить не стоит.