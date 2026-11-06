Бывшая русская крепость Форт-Росс в Калифорнии рискует потерять связи с Россией
Крепость Форт-Росс в Калифорнии может утратить связи с Россией, русской общиной и православной церковью. Об этом РИА Новости сообщила вице-президент Общества по сохранению Форт-Росс Робин Джой Уэллман.
Форт-Росс — бывшее русское поселение на тихоокеанском побережье США, которое существовало до 1841 года. Сейчас оно превратилось в исторический парк Калифорнии. Местные власти решили не продлевать договор с некоммерческой организацией, которая полвека помогала проводить там экскурсии, фестивали и исследовательские проекты. Соглашение истекло 3 ноября, однако сам парк продолжит работу.
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По словам Уэллман, появилась реальная угроза утратить контакты с российскими учреждениями, дипломатами, церковью и другими представителями русской общины, которые помогали сохранять и объяснять посетителям историю крепости. Вице-президент Общества по сохранению Форт-Росс опасается, что это скажется на качестве туров, которые проводят по парку.
«Я проработала в Форт-Росс 30 лет. Когда у тебя есть такие знания и опыт общения с учеными, ты можешь рассказать об истории часовни или археологических раскопках совсем не так, как человек, который просто пришел провести экскурсию», — объяснила Уэллман.