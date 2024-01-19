Адвокат объяснил, когда за феминитивы могут посадить

Фото: IStock/OlFedv
В интернете опубликовали копию текста решения Верховного суда о признании движения «ЛГБТ»* экстремистской организацией. Среди признаков участия в нём указали, в частности, использование феминитивов. Адвокат, член коллегии «Люди дела» Алишер Захидов объяснил «Радио 1» в каком случае использование слов руководительница, психологиня или авторка будет считаться экстремизмом.
В документе указывается, что движение в России никак не зарегистрировано, но оно распространено на территории 60 регионов страны. «Участников движения» объединяют, в частности, использование в речи феминитивов. Но, по мнению, специалиста, использования только этих слов недостаточно, чтобы привлечь человека к ответственности за пропаганду «ЛГБТ»*.
Адвокат подчеркнул, что при использовании феминитивов важен контекст и действия человека. Так, если в соцсетях человек активно использует эти слова для продвижения идей, противоречащих ценностям государства, это может стать поводом для проверки со стороны правоохранительных органов.
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*Экстремистская организация, запрещённая в России.
«Эти слова указаны для того, чтобы показать некую общность этого движения, потому что оно не имеет статус юридического лица. Но как движение, например, как “АУЕ”*, оно имеет определённые схожие моменты. Это манера обращения, схожие ценности, общие мероприятия, праздники. Один из признаков – это вот эти словечки», — сказал Захидов.
«Будет играть роль контекст и применение этого контекста, то есть будешь ли ты это использовать, комментировать, распространять, находиться с ними в каких-то чатах, будешь ли с ними встречаться, тусоваться. Если ты просто говоришь слова, то ты просто говоришь слова, за слова у нас не наказывают. У нас наказывают за действия в этой части. Если ты напишешь, что чайлдфри – это круто, считается, что ты начнёшь пропагандировать, распространять. То есть начнёшь делать какие-то действия в интересах этого сообщества», — объяснил адвокат.Читайте также:
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*Экстремистская организация, запрещённая в России.
Екатерина Шмакова