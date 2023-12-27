«Я на дне»: пять лет тюрьмы и пропаганда ЛГБТ*, что грозит Ивлеевой за «голую вечеринку»

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«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой оказалась в центре скандала. Общественность осудила организатора мероприятия и всех приглашенных гостей за откровенные наряды и вызывающее поведение. Для представителей шоу-бизнеса участие в вечеринке обернулось отменами концертов и срывом съемок. Что ждет Ивлееву, за что на нее подан иск в суд и почему она заявила, что оказалась «на самом дне», расскажет редакция «Радио 1».
«Голая вечеринка» Ивлеевой в «Мутаборе»
Мероприятие с дресс-кодом Almost naked (почти голый), прошла в столичном клубе Mutabor вечером 20 декабря. Организатором вечеринки стала блогер Анастасия Ивлеева. Среди приглашенных гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой, рэпер Vacio (Николай Васильев) и другие.
Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО
Вскоре в сети появились фото и видео с закрытого мероприятия. Общественность возмутил внешний вид звездных гостей, которые пришли на вечеринку в откровенных нарядах.
Пришедшего в одном носке к Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток
В самом эпатажном наряде вечеринку Ивлеевой посетил рэпер Vacio (Николай Васильев). На теле артиста не было одежды, кроме одного носка, надетого на его гениталии. Исполнитель был задержан правоохранителями и арестован на 15 суток. Кроме того, рэперу назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.
Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой гомосексуальных отношений
«Голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в решении Лефортовского суда по делу рэпера Николая Васильева (Vacio), арестованного на 15 суток после участия в мероприятии.
Пропаганда ЛГБТ* была выражена в «распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», сочли в суде.
ФНС начала проверку блогера Анастасии Ивлеевой
ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.
Она также выразила слова благодарности полиции за оперативное реагирование «на шабаш во время СВО». Мизулина также отметила, что есть все шансы на то, что проверка завершится возбуждением уголовного дела.
Внимание правоохранителей к финансовой деятельности Ивлеевой привлекло украшение, которое девушка продемонстрировала на скандальной вечеринке. На ее бедра было надето колье с драгоценным камнем, стоимость которого составляет 23 млн рублей.
«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой
Основной компанией, которую в настоящий момент проверяет налоговая служба, является «Ивлеева Продакшн». По информации портала Shot, на фоне многочисленных проверок, которые начались еще в апреле текущего года, блогер переписала фирму на свою подругу. Заинтересовала правоохранителей сумма уплаченных налогов, которая при доходах компании в 122 млн рублей заплатила всего 6 млн рублей в казну государства.
Также проверяется ООО «Блеск» (ресторанный бизнес телеведущей) и компания «Коленки пчелы», которая производит чипсы «Изи пизи» и газировку с изображением самой Ивлеевой.
По информации телеграм-канала Mash, блогеру грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере.
Суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей
Лефортовский суд Москвы уже зарегистрировал требование. Примечательно, что истцами в деле заявлены еще 22 человека.
МТС и Тинькофф Банк отказались от сотрудничества с Ивлеевой
После «голой вечеринки» с блогером Анастасией Ивлеевой отказались сотрудничать сразу несколько крупных компаний. По информации «Коммерсант», с телеведущей разорвали контракты МТС, VK, ТНТ, НТВ.
Кроме того, с Ивлеевой прекратил сотрудничество Тинькофф Банк. После скандала с «голой вечеринкой» блогера убрали из списка амбассадоров МТС, сообщил телеграм-канал Baza.
Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»
Блогер принесла свои извинения за организацию скандального мероприятия одной из первых, однако после продолжающегося обсуждения, волны критики и грядущих проверок со стороны правоохранителей, решила вновь раскаяться перед публикой, опубликовав 20-минутный ролик.
Ивлеева заявила, что не знает, как искупить свою вину и в настоящее время находится «на дне». Она также сообщила, что ей жаль всех тех, кто пострадал из-за мероприятия и ее халатности.
«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе что, наверное, сейчас и происходит. И готова к любым исходам», — сказала блогер.
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*деятельность международного движения ЛГБТ признана в РФ экстремистской и запрещена
Анастасия Крестьянова