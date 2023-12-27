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«Я на дне»: пять лет тюрьмы и пропаганда ЛГБТ*, что грозит Ивлеевой за «голую вечеринку»

В Москве признали пропагандой нетрадиционных отношений голую вечеринку Ивлеевой
27 декабря 2023, 11:45
Фото: iStock/DisobeyArt

Фото: iStock/DisobeyArt

«Голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой оказалась в центре скандала. Общественность осудила организатора мероприятия и всех приглашенных гостей за откровенные наряды и вызывающее поведение. Для представителей шоу-бизнеса участие в вечеринке обернулось отменами концертов и срывом съемок. Что ждет Ивлееву, за что на нее подан иск в суд и почему она заявила, что оказалась «на самом дне», расскажет редакция «Радио 1».

«Голая вечеринка» Ивлеевой в «Мутаборе»


Мероприятие с дресс-кодом Almost naked (почти голый), прошла в столичном клубе Mutabor вечером 20 декабря. Организатором вечеринки стала блогер Анастасия Ивлеева. Среди приглашенных гостей были замечены Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ксения Собчак, рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой, рэпер Vacio (Николай Васильев) и другие.

Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО
Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО

Вскоре в сети появились фото и видео с закрытого мероприятия. Общественность возмутил внешний вид звездных гостей, которые пришли на вечеринку в откровенных нарядах.

Пришедшего в одном носке к Ивлеевой рэпера Vacio арестовали на 15 суток


В самом эпатажном наряде вечеринку Ивлеевой посетил рэпер Vacio (Николай Васильев). На теле артиста не было одежды, кроме одного носка, надетого на его гениталии. Исполнитель был задержан правоохранителями и арестован на 15 суток. Кроме того, рэперу назначен штраф в размере 200 тысяч рублей.

Суд признал «голую вечеринку» Ивлеевой в «Мутаборе» пропагандой гомосексуальных отношений


«Голая вечеринка» в московском клубе «Мутабор» является пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом говорится в решении Лефортовского суда по делу рэпера Николая Васильева (Vacio), арестованного на 15 суток после участия в мероприятии.

Пропаганда ЛГБТ* была выражена в «‎распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений с применением средств массовой информации сетей интернет», сочли в суде.

ФНС начала проверку блогера Анастасии Ивлеевой


ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила в своем телеграм-канале.

Она также выразила слова благодарности полиции за оперативное реагирование «на шабаш во время СВО». Мизулина также отметила, что есть все шансы на то, что проверка завершится возбуждением уголовного дела.

Внимание правоохранителей к финансовой деятельности Ивлеевой привлекло украшение, которое девушка продемонстрировала на скандальной вечеринке. На ее бедра было надето колье с драгоценным камнем, стоимость которого составляет 23 млн рублей.

«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой
«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой

Основной компанией, которую в настоящий момент проверяет налоговая служба, является «Ивлеева Продакшн». По информации портала Shot, на фоне многочисленных проверок, которые начались еще в апреле текущего года, блогер переписала фирму на свою подругу. Заинтересовала правоохранителей сумма уплаченных налогов, которая при доходах компании в 122 млн рублей заплатила всего 6 млн рублей в казну государства.

Также проверяется ООО «Блеск» (ресторанный бизнес телеведущей) и компания «Коленки пчелы», которая производит чипсы «Изи пизи» и газировку с изображением самой Ивлеевой.

По информации телеграм-канала Mash, блогеру грозит до пяти лет лишения свободы за неуплату налогов в особо крупном размере.

Суд в Москве зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой на 1 млрд рублей


Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков стал инициатором иска к Ивлеевой. Он требует взыскать с блогера 1 млрд рублей, который в случае положительного решения суда, будет направлен в один из фондов поддержки участников спецоперации и их семей.

Лефортовский суд Москвы уже зарегистрировал требование. Примечательно, что истцами в деле заявлены еще 22 человека.

МТС и Тинькофф Банк отказались от сотрудничества с Ивлеевой


После «голой вечеринки» с блогером Анастасией Ивлеевой отказались сотрудничать сразу несколько крупных компаний. По информации «Коммерсант», с телеведущей разорвали контракты МТС, VK, ТНТ, НТВ.

Кроме того, с Ивлеевой прекратил сотрудничество Тинькофф Банк. После скандала с «голой вечеринкой» блогера убрали из списка амбассадоров МТС, сообщил телеграм-канал Baza.

Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»


Блогер принесла свои извинения за организацию скандального мероприятия одной из первых, однако после продолжающегося обсуждения, волны критики и грядущих проверок со стороны правоохранителей, решила вновь раскаяться перед публикой, опубликовав 20-минутный ролик.

Ивлеева заявила, что не знает, как искупить свою вину и в настоящее время находится «на дне». Она также сообщила, что ей жаль всех тех, кто пострадал из-за мероприятия и ее халатности.

«Говорят, Россия умеет прощать. Если это так, я бы очень хотела попросить второй шанс у вас, у народа. А если нет, то прилюдную казнь никто не отменял. В принципе что, наверное, сейчас и происходит. И готова к любым исходам», — сказала блогер.

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*деятельность международного движения ЛГБТ признана в РФ экстремистской и запрещена
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В Колумбии Шакире установили памятник
27 декабря 2023, 09:48

Фото: istockphoto/shalunts

В колумбийском городе Барранкилья, откуда родом певица Шакира, установили скульптуру в её честь.
Кадры с открытия памятника артистка разместила в своём Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бронзовую статую высотой 6,4 м создал художник Йино Маркес. Фигура воспроизводит танцевальное движение Шакиры из известного музыкального клипа 2005 года на песню Hips Don't Lie.

«Мне очень приятно поделиться этим с ними и особенно с мамой в её день рождения», —подписала публикацию Шакира.
Ранее сообщалось, что Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* и Пугачёвой. С просьбой пересмотреть решение в СК обратились общественники из «Зова народа», попросив следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал во время своих заграничных концертов в Анталье.

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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
#певица
#шоу-бизнес
#памятник
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Следственный комитет повторно проверит высказывания Галкина* и Пугачёвой
27 декабря 2023, 09:22

Фото: iStock/Akintevs

В СК отказывались возбуждать дело, а теперь появились новые материалы, которые могут грозить уголовным делом юмористу-иноагенту и певице.
SHOT сообщает, что с просьбой пересмотреть решение в СК обратились общественники из «Зова народа», попросив следователей обратить внимание на антироссийские высказывания Галкина*, которые он делал во время своих заграничных концертов в Анталье.

Сообщается, что он признавался в спонсировании ВСУ, а также высмеивал атаки украинских дронов на Москву.

Также проверка может затронуть и Пугачёву, которая после отъезда из РФ не стеснялась антироссийских высказываний.

В скором времени следователи изучат новые материалы и проверят Галкина* и Пугачёву по статьям «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» (статья предполагает до 5 лет тюрьмы), «Содействие террористической деятельности» (до 15 лет тюрьмы) и «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (до 5 лет тюрьмы).

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* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ
#следственный комитет
#новости
#шоу-бизнес
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Ивлеева в слезах извинилась за голую «вечеринку»
27 декабря 2023, 08:47

Фото: istockphoto/DisobeyArt

Блогер Анастасия Ивлеева записала видеообращение, где извинилась за «голую» вечеринку.
После скандальной вечеринке в московском клубе «Мутабор» Ивлеева попросила дать ей «второй шанс». Пишет «МК». Она надеется на то, что «Россия умеет прощать».

Во время извинений Ивлеева расплакалась и объяснила, что находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Блогер также принесла извинения коллегам, пострадавшим из-за участия в вечеринке. Видео Ивлеева назвала «криком души», который ни с кем не согласовывала.

По словам блогера, она оказалась на «самом дне». Теперь с последствиями приходится справляться в одиночку, но Ивлеева считает, что «этого заслуживает», поэтому готова к любому исходу.

«Прилюдную казнь никто не отменял», - сказала Ивлеева.
Вечеринку можно было сделать более гуманно, исходя из нынешнего положения, объяснила Ивлеева.

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#блогер
#россия
#новости
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Жорин об отказе в возбуждении дела против Пугачевой: «Здравый смысл существует»
26 декабря 2023, 19:54

Фото: istockphoto.com/Aleksandra Nigmatulina

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал отказ Следственного комитета РФ возбуждать уголовное дело за фейки о ВС России против певицы Аллы Пугачевой.
Он отметил, что отказ в возбуждении дела свидетельствует о наличии здравого смысла.

«Не знаю обстоятельств этого дела, знаю об этом только из СМИ, но, если отвечать на вопрос «Что это значит?», я бы ответил так: это значит, что всё-таки здравый смысл существует. Всё-таки возбуждать дела в отношении Аллы Пугачевой — это слишком. Она — символ. Честно говоря, было бы грустно, если бы это произошло», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru ситуацию Жорин.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачёву примерно час опрашивали пограничники во время её возвращения в РФ. Так, у артистки уточняли цели приезда, продолжительность визита.

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#сша
#сми
#депутат
#рф
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Банк «Тинькофф» разорвал сотрудничество с Настей Ивлеевой
26 декабря 2023, 19:42

Фото: iStock/AntonioGuillem

Банк «Тинькофф» разорвал сотрудничество с российской блогершей Анастасией Ивлеевой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что последний рекламный пост с участием Ивлеевой выходил шесть дней назад. Но после вызвавшей общественное негодование вечеринки в московском клубе «Мутабор» руководство банка приняло решение расторгнуть контракт. В «Тинькофф» подчеркнули, что продолжение работы с блогершей может стать большим риском для компании.

Ранее также стало известно, что Анастасия Ивлеева, которая являлась амбассадором МТС, пропала с сайта компании. Там был размещён рекламный баннер, который гласил, что победитель конкурса сможет выиграть встречу с Ивлеевой или Нагиевым. Однако сегодня на встречу можно попасть только со вторым.

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#банк
#сотрудничество
#контракт
#блогер
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Компания МТС исключила Настю Ивлееву из списка амбассадоров
26 декабря 2023, 19:12

Фото: iStock/Poike

Российская компания телекоммуникационных услуг МТС исключила из списка своих амбассадоров блогершу Анастасию Ивлееву, это заметил Telegram-канал Baza.
Как отметили в СМИ, ранее пользователи услуг МТС могли поучаствовать в конкурсе от компании и выиграть встречу с актёром Дмитрием Нагиевым или с Анастасией Ивлеевой. Теперь же, встретиться можно только с Нагиевым.

Проблему у звезды начались после скандальной «голой вечеринки», которая состоялась 21 декабря в столичном клубе «Мутабор». На праздник собрались самые яркие представители российской эстрады, кино и интернета. Многие из них уже почувствовали «послевкусие» вечеринки.

Так, Народному артисту РФ Филиппу Киркорову пришлось публично извиняться за участие в празднике Ивлеевой, а рэпер Vasio, пришедший на мероприятие, буквально, в одном носке, отбывает своё административный арест в 15 суток за мелкое хулиганство.

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#праздник
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#наказание
#звёзды
#компании
#пользователи
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Ивлеева удалила из своих соцсетей посты против проведения СВО
26 декабря 2023, 18:06

Фото: iStock/Urupong

Блогер Анастасия Ивлеева удалила публикации, направленные против проведения Россией спецоперации на Украине, из своих соцсетей. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».
Отмечается, что из публикаций Ивлеевой пропали пост с чёрным квадратом и лозунгом, а также фотография с голубем мира и призывом прекратить конфликт на Украине.

Точно неизвестно, когда именно блогер удалила эти посты. Однако издание утверждает, что ещё вчера они отображались на её странице.

Предполагается, что такой шаг Ивлеевой связан с резонансной голой вечеринкой, которую она организовала в московском клубе «Мутаборе».

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#соцсети
#спецоперация
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#блогер
#россия
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«Я люблю свою страну»: Собчак извинилась за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
26 декабря 2023, 17:44

Фото: iStock/alexkoral

Журналистка Ксения Собчак принесла извинения за участие в голой вечеринке Насти Ивлеевой. Соответствующее обращение она опубликовала в своём Telegram-канале.
В своём извинении она отметила, что не хотела никого обидеть своим внешним видом, а также подчеркнула, что очень любит Россию. Также она добавила, что не хотела бы вызвать ненависть к себе.

Вместе с тем Собчак назвала пошлостью попытку сделать преступниками участников вечеринки Ивлеевой. По её словам, мероприятие было закрытое, поэтому фотографии и видео оттуда нельзя принимать за целенаправленную идеологическую диверсию.

Однако журналистка признала, что мероприятие действительно было проведено в неподходящее время.

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#ксения собчак
#журналист
#мероприятия
#telegram
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«Зашел не в ту дверь» и «люблю свою страну»: извинения звёзд за «голую вечеринку» Ивлеевой
Киркоров, Лолита и Собчак извинились за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
26 декабря 2023, 17:07

Фото: iStock/AlexanderLipko

Представители российского шоу-бизнеса посетили скандальную вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в ночь с 20 на 21 декабря. Общественный резонанс вызвал внешний вид звездных гостей. Редакция «Радио 1» расскажет, какими последствиями обернулось участие в мероприятии для некоторых артистов и кто уже принес извинения.

Что произошло на вечеринке Анастасии Ивлеевой


Мероприятие прошло в столичном клубе Mutabor. Среди приглашенных гостей были: Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, Ксения Собчак, Глюкоза и другие.

Все гости пришли на вечеринку в откровенных нарядах, в соответствии с установленным дресс-кодом almost naked («почти голый»).


Какими последствиями для Ивлеевой обернулась «голая» вечеринка


После организации скандальной вечеринки блогера Анастасию Ивлееву проверит налоговая служба. С такой инициативой в Генпрокуратуру РФ обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Внимание к доходам блогера привлекло ее украшение с замбийским изумрудом, которое она надела на вечеринку. На ее бедрах находилось колье из белого золота. Стоимость ювелирного украшения оценивается в 23 млн рублей.

В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке
В Госдуме призвали не прощать Киркорова, Билана и Лолиту за участие в голой вечеринке

Кроме того, продюсер «Бригады» Александр Иншаков направил в суд коллективный иск с требованием к Ивлеевой о переводе 1 миллиарда рублей в Государственный фонд поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

В иске также содержатся требования о запрете выступлений блогера, ее съемках в рекламе и ведения социальных сетей до решения суда. Хамовнический суд принял иск, сообщил телеграм-канал Shot.

Какие последствия для Филиппа Киркорова после вечеринки Ивлеевой


Певец Филипп Киркоров после участия в «голой вечеринке» Ивлеевой лишился возможности выступить в театре. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.

По ее словам, такое решение принял директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман, так как ему «позвонили из АП».
Кроме того, артиста требуют лишить звания народного артиста. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Суд утвердил арест рэпера Vacio за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой


Рэпер Николай Васильев (Vacio), который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на гениталии, привлечен к административной ответственности. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей, а также арестовал на 15 суток.


Кто из гостей «голой» вечеринки Ивлеевой уже принес извинения


Блогер Анастасия Ивлеева


Одной из первых за скандальную вечеринку извинилась ее организатор – блогер Анастасия Ивлеева. Она назвала мероприятие неуместным и попросила прощения перед гостями и обществом, сообщив, что вырученные средства отправит на благотворительность.

Телеведущая Ольга Орлова


В своих социальных сетях Орлова написала, что признает свою ошибку и считает мероприятие «перебором». Она также добавила, что сделала выводы и будет работать над собой.

Джиган и Оксана Самойлова


Семейная пара, посетившая скандальную вечеринку Ивлеевой, вскоре заявила, что не ожидала того, что именно будет проходить на мероприятии.

По мнению Джигана, мероприятие было отвратным и больше походило на «какой-то пранк».

Певец Дима Билан


Популярный исполнитель заявил, что отнесся к вечеринке Ивлеевой как к обычному мероприятию. Однако он не знал, что именно будет происходить. По словам Билана, вскоре он поспешил покинуть заведение и не стал публиковать фото или видео у себя в социальных сетях, так как «это нельзя транслировать в инфополе».

Певица Лолита Милявская


Артистка Лолита Милявская объяснила свое появление на «голой вечеринке» Ивлеевой усталостью, отметив, что изначально шла на арт-мероприятие.

«Вы думаете, оторваться не хотелось? Хотелось», - рассказала певица.


Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой
Киркоров оправдался перед Песковым за участие в «голой вечеринке» Ивлеевой


Певец Филипп Киркоров


Народный артист рассказал, что заглянул на мероприятие на несколько минут, однако его имя сразу стало обсуждаться в негативном контексте в числе первых.
Киркоров заверил, что не имел представления о том, что будет происходить на мероприятии, а как только понял, сразу покинул его.

«Зашел не в ту дверь» — высказался о мероприятии певец.


Журналистка Ксения Собчак


Публичные извинения принесла журналистка Ксения Собчак. Она назвала прошедшее мероприятие «нелепой безвкусицей» и заявила, что то, что происходило в клубе не должно было стать публичным.

«Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — отметила Собчак.


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