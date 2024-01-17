Жительница Златоуста подала иск на 1 млрд рублей из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

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Уроженка Златоуста Челябинской области подала к устроителям и участникам «голой вечеринки» блогера Анастасии Ивлеевой иск на миллиард рублей во Всеволожский городской суд Ленинградской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя истца Александра Морозова.
Женщина-истец является представителем религиозного братства «Морозов Златоуст». Ее интересы в суде представляет руководитель данной организации Александр Морозов.
Это уже не первый иск, поданный за «голую вечеринку» Ивлеевой. В новом иске истец объясняется свои претензии оскорблением, которое ей нанесло видео со скандального мероприятия, где присутствовала ненормативная лексика, а также явная «пропаганда ЛГБТ*-отношений». Таким образом, истец утверждает, что подобные действия наносят ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».
Ответчика в иске заявлены Ивлеева, рэпер Vacío, Лолита, Филипп Киркоров и Дима Билан. С каждого из звезд российского шоу-бизнеса женщина требует по 200 миллионов рублей. Также она хочет, чтобы Билана лишили звания заслуженного артиста у Билана, а Киркорова – звания народного артиста. При этом шестым ответчиком значится Минкульт РФ.
Анастасия Ивлеева ранее уже была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Кроме того, работу клуба Mutabor приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.
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* Экстремистская организация, запрещенная в России
Это уже не первый иск, поданный за «голую вечеринку» Ивлеевой. В новом иске истец объясняется свои претензии оскорблением, которое ей нанесло видео со скандального мероприятия, где присутствовала ненормативная лексика, а также явная «пропаганда ЛГБТ*-отношений». Таким образом, истец утверждает, что подобные действия наносят ей и ее ребенку «нравственные, физические страдания, чувства безысходности, обреченности, страха за будущее своих детей, внуков, за будущее России».
Анастасия Ивлеева ранее уже была оштрафована на 100 тысяч рублей за нарушение общественного порядка. Кроме того, работу клуба Mutabor приостановили на 90 дней из-за нарушения санитарных норм.
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* Экстремистская организация, запрещенная в России
Элина Позднякова