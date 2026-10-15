Картину известного русского художника продали на аукционе за рекордную сумму

15 октября 2026, 03:11

Картину художника Кандинского «Красочная жизнь» продали за 41,7 млн долларов

Фото: iStock/Zolnierek

На торгах в Лондоне полотно Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушло с молотка более чем за 40 миллионов долларов. Такую информацию предоставил аукционный дом Christie’s.