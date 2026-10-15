Картину известного русского художника продали на аукционе за рекордную сумму
На торгах в Лондоне полотно Василия Кандинского «Красочная жизнь» ушло с молотка более чем за 40 миллионов долларов. Такую информацию предоставил аукционный дом Christie’s.
Согласно данным его сайта, продажа состоялась в среду. Финальная цена составила свыше 31,5 миллиона фунтов (примерно 41,7 миллиона долларов). При этом изначальная оценочная стоимость лота не превышала 25 миллионов фунтов (около 33 миллионов долларов), так что итоговая сумма заметно превзошла ожидания экспертов.
До недавнего времени картина входила в собрание Городской галереи в доме Ленбаха в Мюнхене. В 2023 году после завершения судебной тяжбы произведение вернули наследникам амстердамского магната Эмануэля Левенштейна, который владел полотном до его конфискации нацистами в 1940 году.
На холсте запечатлён пасторальный пейзаж с паломниками, крестьянами, святыми, дворянами, матерями и детьми. Искусствоведы полагают, что в основе композиции состоят образы русского фольклора и мотивы религиозных традиций.
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