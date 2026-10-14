«В воздухе может попорхать»: синоптик рассказал, когда в Москве пройдёт первый снег

14 октября 2026, 23:57

Синоптик Шувалов: первый снег в Москве может выпасть после 20 октября

Фото: iStock/Evgeniya Pavlova

В Москве в начале третьей декады октября ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





Синоптик подчеркнул, что прогнозы пока не дают стопроцентной уверенности, однако вероятность первого снега в столице в эти дни заметно возрастает. При этом снежный покров не сформируется.



«Здесь уже многократно вырастает вероятность первого снега в Москве, который, естественно, не ляжет, но в воздухе может попорхать», — сказал Шувалов.