«В воздухе может попорхать»: синоптик рассказал, когда в Москве пройдёт первый снег
Синоптик Шувалов: первый снег в Москве может выпасть после 20 октября
В Москве в начале третьей декады октября ожидается резкое изменение погодных условий. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Синоптик подчеркнул, что прогнозы пока не дают стопроцентной уверенности, однако вероятность первого снега в столице в эти дни заметно возрастает. При этом снежный покров не сформируется.
«Здесь уже многократно вырастает вероятность первого снега в Москве, который, естественно, не ляжет, но в воздухе может попорхать», — сказал Шувалов.Кроме того, в указанный период в Москве ожидается существенное понижение температуры. Столбики термометров опустятся до нуля градусов, добавил специалист.