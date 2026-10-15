Calvin Klein возвращается в Россию

15 октября 2026, 06:43

Бренд одежды Calvin Klein зарегистрировал товарный знак в России до 2035 года

Фото: iStock/Victor Golmer

Товарный знак компании Calvin Klein получил регистрацию в России до июня 2035 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.