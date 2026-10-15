Calvin Klein возвращается в Россию
Товарный знак компании Calvin Klein получил регистрацию в России до июня 2035 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.
Как следует из документов, заявка на регистрацию бренда подала в июне 2025 года компания Calvin Klein Trademark Trust. В рамках патента корпорация сможет реализовывать в России широкий ассортимент товаров: от одежды и парфюмерии до оптики, часов, кожаных изделий и постельных принадлежностей.
При этом стоит напомнить, что в конце февраля 2022 года материнская компания Phillips‑Van Heusen Corporation, владеющая брендами Tommy Hilfiger и Calvin Klein, приостановила работу своих онлайн‑площадок в России. Уже в начале марта корпорация объявила о закрытии магазинов и приостановке деятельности на территории РФ и Белоруссии.
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