Адвокат объяснил, за какие растения на даче могут посадить в тюрьму

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Административное или уголовное наказание за выращивание запрещенных культур на дачных участках грозит тем, кто занимается их культивацией, но если человек не знает о появлении подобных растений и их свойствах, то привлечение к ответственности будет незаконным. Об этом заявил адвокат и юрист Олег Сычев. По его словам, сначала дачника должны оповестить о свойствах растущего у него цветка или другой флоры.
«Под выращиванием могут пониматься культивация, полив посевов и всходов с целью доведения их до стадии созревания. А культивирование подразумевает, что процесс выращивания совершенствуется. Например, используются механизмы, которые увеличивают массовость рассады, или средства, повышающие производительность», — пояснил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».Тем временем доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, юрист Ольга Леонова напомнила, что полный список запрещенных к выращиванию растений указан в постановлении российского правительства от 27 ноября 2010 года № 934 в редакции от 2024 года. В разговоре с РИАМО, передает «Ciбдепо», специалист указала, что среди таких культур: мак, конопля, голубой лотос, ипомея трехцветная, роза гавайская, шалфей предсказателей и многие другие.
«Предусмотрен штраф от 3 до 5 тыс. рублей, а в некоторых случаях могут применить административный арест на 15 суток. Кроме того, к уголовной ответственности могут привлечь и за хранение или получение от 3 граммов семян указанных запрещенных растений», — отмечает издание.Читайте также:
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