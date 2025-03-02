Юрист назвала список растений, за выращивание которых может грозить срок

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По словам кандидата юридических наук, доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Ольги Леоновой, за выращивание некоторых растений россиянам может грозить штраф, или даже тюрьма. Об этом она рассказала агентству «Прайм».
«На своем земельном участке или на придомовых территориях возле жилых домов нельзя выращивать некоторые виды растений. За это предусмотрена административная и даже уголовная ответственность», — поделилась Леонова.
Юрист отметила, что с полным списком запрещенных растений можно ознакомиться в Постановлении Правительства от 27 ноября 2010 года № 934, обновленном в прошлом году. В нем помимо мака и конопли находится ряд экзотических видов, таких как голубой лотос и ипомея трехцветная. К тому же россиянам запрещено высаживать турбину щитковидную, гармалу обыкновенную, мимозу хостилис и шалфей предсказателей. Все перечисленные растения содержать психоактивные вещества.
Нарушителям может грозить административный штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей. Также правоохранители могут назначить 15 суток ареста в рамках административного правонарушения. В случае выращивания десяти и более кустов наступает уголовная ответственность. В этом случае гражданам грозит реальный срок. Особо крупный размер квалифицируется уже от 100 кустов. Максимальным наказанием является лишение свободы сроком до восьми лет.
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Иван Мусатов