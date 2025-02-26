В Московской области за год собрали порядка 3 тыс. тонн подсолнечника

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В Подмосковье за прошлый год собрали около 3 тыс. тонн урожая подсолнечника. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Один из символов солнца, урожая и лета подсолнечник выращивают не только в южных регионах нашей страны. Он прижился и на подмосковных полях. В области работают несколько предприятий по выращиванию подсолнечника. Это «Юг Подмосковья», «Клемово», «МясоМолокоРесурс» и другие. Лидерами по выращиванию этой культуры стали городские округа Коломенский и Серебряные Пруды», – рассказали в ведомстве.Там напомнили, что семена растения богаты белком, клетчаткой, витаминами, особенно E и B, а также такими минералами, как магний, селен и медь. Кроме того, в них содержатся антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.
Подсолнечник служит сырьём для производства муки, пекарских изделий, кормов для животных. Переработанные семена добавляют в спортивные батончики и смеси. Масло используется в кулинарии и входит в состав косметики.
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Лора Луганская