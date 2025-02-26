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В Московской области за год собрали порядка 3 тыс. тонн подсолнечника

Фото: iStock / Vitalii Petrushenko

Фото: iStock / Vitalii Petrushenko

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В Подмосковье за прошлый год собрали около 3 тыс. тонн урожая подсолнечника. Такие данные привели в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Один из символов солнца, урожая и лета подсолнечник выращивают не только в южных регионах нашей страны. Он прижился и на подмосковных полях. В области работают несколько предприятий по выращиванию подсолнечника. Это «Юг Подмосковья», «Клемово», «МясоМолокоРесурс» и другие. Лидерами по выращиванию этой культуры стали городские округа Коломенский и Серебряные Пруды», – рассказали в ведомстве.
Там напомнили, что семена растения богаты белком, клетчаткой, витаминами, особенно E и B, а также такими минералами, как магний, селен и медь. Кроме того, в них содержатся антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений свободными радикалами.

Подсолнечник служит сырьём для производства муки, пекарских изделий, кормов для животных. Переработанные семена добавляют в спортивные батончики и смеси. Масло используется в кулинарии и входит в состав косметики.

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В Коломне открылась уличная выставка-путешествие «Коммунальная Одиссея»
26 февраля 2025, 16:51

В Коломне появилась уличная выставка-путешествие «Коммунальная Одиссея», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Инициатором нового проекта стал Музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Коломенского центра познавательного туризма «Коломенский посад».
«На улицах города появились 10 стендов с чёрно-белыми фото и рассказами коломенцев о том, как жили в 1960-е годы. Они размещены в исторической части города и составляют пешеходный туристический маршрут протяжённостью 4,3 км по местам воспоминаний горожан. Плакаты созданы на основе историй людей, детство и юность которых пришлись на 60-е годы прошлого века. Рассказы несколько лет собирает музей-резиденция «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», – рассказали в министерстве.
Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Воспоминания погружают в атмосферу тех лет и позволяют составить представление о жизни обычных людей.

«Это память людей и их истории, трогательные и смешные, грустные и очень жизненные, наполненные запахами и звуками, эмоциями и голосами. Это рассказы от первого лица и личные фотографии, опубликованные на городских улицах», – рассказала автор проекта, директор музея-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие» Екатерина Ойнас.

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

Выставка-путешествие открывает гостям Коломну с незнакомой ранее стороны, показывает жизнь не слишком далёкого от нас периода, воспоминания о котором уходят все дальше в историю.

Фото: Коломенский центр познавательного туризма «Коломенский посад»

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Омбудсмен Подмосковья Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Госдуме
26 февраля 2025, 16:39

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в пленарном заседании в Государственной Думе РФ, на котором доклад о работе за минувший год представила федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.
В докладе было указано, что число обращений к федеральному уполномоченному по правам человека в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на треть и составило 120 тысяч. При этом каждое второе обращение связано с защитой прав участников специальной военной операции.

Ирина Фаевская отметила, что поддержка участников СВО и членов их семей является одним из ключевых направлений работы и в Подмосковье. При этом активная работа ведётся и по решению других задач.

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Подмосковные ветеринары объяснили, почему некоторые питомцы путают день с ночью
26 февраля 2025, 16:25

Фото: iStock / Chalabala

Некоторых хозяев домашних животных волнует отсутствие сна у питомцев в тёмное время суток. Ветеринары Минсельхозпрода Московской области раскрыли причины такого поведения.
«У многих четвероногих – собственные циркадные ритмы. Например, кошки – ночные хищники, поэтому они более активны ночью, а днём могут спать днём короткими периодами. Собакам, чтобы чувствовать себя бодрыми, достаточно за сутки поспать несколько раз по 20-30 минут», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что молодые животные в основном более активны и могут спать меньше, чем взрослые. С возрастом эта потребность увеличивается. А некоторые питомцы сохраняют бдительность даже во время сна из-за инстинкта выживания.

В министерстве подчеркнули, что проблемы со здоровьем могут влиять на качество сна. Поэтому, если хозяин заметил ухудшение состояния животного, необходимо обратиться с ним к ветеринарному врачу.

Запись на приём доступна на сайте региональных госуслуг, а также по телефону 7 (495) 668-01-25. Звонить можно ежедневно с 9:00 до 21:00.

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#ветеринары
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Сборная Подмосковья стала призёром чемпионата России по прыжкам с трамплина
26 февраля 2025, 16:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представители Московской области заняли третье место на чемпионате России по прыжкам на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В составе подмосковной сборной выступали Александра Баранцева, Ксения Каблукова, Данила Букин и Константин Николаев. Команда поднялась на третью ступень пьедестала почёта по итогам заездов на трамплине К-95. Золотую медаль в этой дисциплине завоевала команда Свердловской области, а серебро досталось сборной Москвы», — говорится в сообщении.
Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина проводится в федеральном центре подготовки по зимним видам спорта «Снежинка», который расположен в городе Чайковский Свердловской области. Даты проведения чемпионата — с 25 февраля по 2 марта.

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В Серпухове суд приостановил работу незаконно построенных торговых рядов
26 февраля 2025, 16:10

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Серпуховский городской суд приостановил работу торговых рядов в Серпухове, расположенных на улице Водонапорной и известных под названием «Труба». Такое решение вынесено по иску администрации городского округа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«Возведения капитальных конструкций в зоне подземных инженерных коммуникаций запрещено. Несмотря на это, в 2016 году на этом месте были построены торговые ряды площадью более 2 тыс. кв. м.. Фактически они являлись торговым центром, на который позже было оформлено право собственности», – рассказали в ведомстве.
Ситуация осложняется тем, что сейчас необходимо провести ремонта подземных инженерных коммуникаций. 19 и 21 февраля были проведены проверки торгового объекта. Комиссия установила, что его размещение представляет угрозу жизни и здоровью граждан, работающих в павильонах и посещающих их.

В связи с этим суд принял решение запретить ЗАО «Торговые ряды» работать на территории предприятия.

В министерстве пояснили, что строительство капитального торгового объекта – длительная процедура, требующая дополнительного согласования: выделения участка, оформления его в аренду и получения разрешения на строительство. Компания-застройщик изначально не имела право застраивать коммуникации. Как было получено право собственности на здание, которое не должно было появиться, предстоит разобраться суду.

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