На Госуслугах появился сервис для установки самозапрета на оформление кредитов и займов

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На портале Госуслуг теперь стало возможным установить запрет для самого себя на оформление кредитов либо микрозаймов. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры).
«На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на портале, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — указано в релизе ведомства.
У тех, кто подаст соответствующее заявление, появится специальная отметка, на которой будет указана дата начала действия добровольного самозапрета на сомнительные заёмные операции. После этого банки и микро-финансовые организации (МФО) всегда будут отвечать отказом на запросы с целью оформить кредит или микрозаём.
Снять ограничение можно в любой момент, для этого только следует подать заявление на «Госуслугах», потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении «Госключ». Это обеспечит дополнительную защиту от мошенников, подчеркнули в ведомстве.
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