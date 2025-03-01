Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ На Госуслугах появился сервис для установки самозапрета на оформление кредитов и займов

На Госуслугах появился сервис для установки самозапрета на оформление кредитов и займов

На Госуслугах стало возможным установить самозапрет на кредиты и займы
Фото: медиасток.рф

Фото: медиасток.рф

На портале Госуслуг теперь стало возможным установить запрет для самого себя на оформление кредитов либо микрозаймов. Об этом сообщили в пресс-службе министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры).
«На "Госуслугах" заработал сервис по самозапрету на кредиты и займы. Защитите себя от мошенников! Воспользуйтесь сервисом на портале, который позволяет установить добровольный запрет на выдачу кредитов и займов», — указано в релизе ведомства.

У тех, кто подаст соответствующее заявление, появится специальная отметка, на которой будет указана дата начала действия добровольного самозапрета на сомнительные заёмные операции. После этого банки и микро-финансовые организации (МФО) всегда будут отвечать отказом на запросы с целью оформить кредит или микрозаём.

Снять ограничение можно в любой момент, для этого только следует подать заявление на «Госуслугах», потребуется электронная подпись, которую можно создать в приложении «Госключ». Это обеспечит дополнительную защиту от мошенников, подчеркнули в ведомстве.

Читайте также:

Новые способы мошенничества со СНИЛС: чем опасна потеря СНИЛСа, методы аферистов, как защитить свои данные

Жителям Подмосковья разъяснили преимущества приложения «Госуслуги Дом»

Депутат Гаврилов объяснил принцип работы самозапрета на выдачу кредитов
#ограничение
#банки
#кредиты
#запрет
#сервис
#операции
#заявление
#госуслуги
Как заниматься сексом при боли в спине и суставах: подготовка, запреты и позы для полового акта
01 марта 2025, 20:35

Фото: iStock/ stefanamer

Половой акт с больной спиной — скорее мучение, чем удовольствие. Но как говорится, чем сильнее хочется, тем лучше получится. Как поддержать партнера с физическими ограничениями и в каких позах любить друг друга — в материале «Радио 1».

Подготовка

У людей с болями в спине и суставах скованность движений обычно наблюдается по утрам, а в вечернее время усиливаются болевые ощущения. Самое благоприятное время для соития в таком случае — послеобеденные часы (14:00-16:00).

Еще важна психологическая составляющая. Так как жизнь с болью и несовершенством тела сильно отражается на сексуальных отношениях, вопрос доверия стоит весьма остро. Важно, чтобы партнер с физическими ограничениями мог открыто говорить о своих проблемах и переживаниях с любимым, получать в ответ понимание и поддержку.

Не стоит сразу сдаваться и говорить: «довольно, все болит». Лучше конкретно указывать: «сегодня меня особенно беспокоит колено, давай сменим позицию». Возлюбленному человека с ограничениями стоит быть внимательнее к партнеру и отвечать: «скажи, как тебе будет удобнее».

До полового акта нужно принять нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), если нет противопоказаний. Еще можно выпить растительные успокоительные, расслабиться в теплой ванне и попросить партнера сделать массаж. Последние два пункта станут началом прелюдии.

Планируйте свой секс

Людям с болью в спине и суставах не стоит заниматься спонтанным проникающим сексом в неподготовленном месте. Исключение — минет или мастурбация.

Перед проникновением же нужно все обсудить, подготовиться, ведь случайный половой акт может принести болезненные ощущения одному из партнеров, а его моральное состояние лишь ухудшится.

Фото: iStock/ proud_natalia

Позы для секса и движения

Секс в воде. Он подойдет и для активной, и для пассивной роли. Теплая вода способствует снижению нагрузки на позвоночник и суставы. Важно, чтобы интимная близость происходила не в природных водоемах, поскольку в них наблюдается патогенная флора.

Стоя. Подходит для любой роли. В пассивной нужно опереться на что-то и попросить партнера страховать одной рукой в области поясницы. В активной роли одной рукой нужно зафиксироваться на опоре (со стороны больной ноги), а на область поясницы стоит надеть бандаж.

Фрикции. В активной роли двигаться нужно только от бедра, не от позвоночника. Не стоит совершать круговые движения бедрами. В идеальном варианте половой партнер должен двигаться навстречу, но осторожно.

Классика. Для такой позы понадобится много подушек и валиков. С их помощью получится добиться правильного положения позвоночника. В процессе партнерам нельзя забывать и об обсуждении комфорта, чтобы найти наиболее удобное положение. Больную ногу лучше немного отвести в сторону и положить на подушку — ее высота должна снять напряжение. Не стоит давать ногу возлюбленному, поскольку во время секса он не сможет контролировать угол. Тот партнер, что находится сверху, опирается на руки или на локти, а не ложится сверху на другого.

Бесплатное ЭКО: как получить и кто может воспользоваться квотой
Бесплатное ЭКО: как получить и кто может воспользоваться квотой

На столе. Такую позу можно использовать, но ложиться на столешницу нельзя. Любимый должен все время контролировать положение позвоночника (поясничный и грудной отдел), чтобы не допустить прогиба. Под ягодицы лучше подложить подушку. Стоит учесть, что такая позиция не подойдет для начинающих, ведь она требует огромного уровня доверия.

На весу. Опора под спиной не должна быть чрезмерно твердой, а в пояснице нельзя допускать прогиба. Если состояние спины позволяет сгибаться вперед, то можно обнять партнера и перенести нагрузку на него.

Лежа на животе. Как и в случае с классической позицией, здесь нужно сначала добиться правильного положения позвоночника. В активной роли эту позу и миссионерскую лучше не использовать.

Фото: iStock/ Napadon Srisawang

Какие позы не рекомендуются

Ложки. В этой позе невозможно добиться правильного положения позвоночника.

Догги-стайл. В такой позиции можно заниматься сексом, только если партнер с болью в активной роли. Тогда нужно поставить любимого на колени и локти, а самому двигаться стоя, опираясь на что-то.

Лежа на боку. Она безопасна, лишь если купить специальный матрас с индивидуально подобранным изгибом.

После секса

После соития желательно сделать растяжку. Партнер может помочь растянуть по очереди каждый отдел. Лишь после этого можно расслабиться и поваляться в обнимку с любимым.

Читайте также:

Испытывающим проблемы с потенцией пожилым мужчинам назвали альтернативу «Виагре»

Раскрыто настоящее отношение мужчин к оральному сексу

Сексолог раскрыла, влияет ли оральный секс на развитие рака горла
#статьи
#секс
#больные
#любовь
#часы
#флора
#препараты
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Великий пост 2025: чем питаться и как безопасно вернуться к привычному рациону
01 марта 2025, 18:58

Фото: iStock/ Anton Skripachev

У православных верующих с 3 марта наступит самый долгий пост. Он длится больше 40 дней и предшествует Светлому Христову Воскресению — Пасхе. Календарь питания и запреты в Великий пост — в материале «Радио 1».

Когда начинается и заканчивается Великий пост в 2025 году

Великий пост каждый год начинается в разное время. Даты поста зависят от дня празднования Пасхи в церковном календаре. Это переходящее событие, поэтому пост может начинаться в конце февраля или марта.

В 2025 году Великий пост выпадает на дни с 3 марта по 19 апреля включительно, а 20 апреля православные верующие отпразднуют Пасху. Она отмечается в тот же день, что и католическая Пасха в этом году.

Великий пост длится семь недель или 48 дней, включая Страстную седмицу.

В чем суть Великого поста

Великий пост — время длительного воздержания. Этот период отведен для духовно-нравственной подготовки к празднованию Светлого Христова Воскресения.

Готовя себя к Пасхе, верующие очищают тело и душу от того мирского, что может помешать стать ближе к Небесному. Если в Великий пост православные освободятся от прошлых обид, простят врагов, как прощает Господь, очистят разум от плохих мыслей, то приблизятся к тому состоянию, в котором людей хотел бы видеть Бог

Фото: iStock/ Aleksandr Golubev

Что нужно делать православным верующим

Перед Великим постом наступает Сырная седмица, или Масленица, когда верующие воздерживаются от мяса и готовятся к более строгому рациону. Пост разделяют на два основных этапа: Святую четыредесятницу и Страстную седмицу (или Страстную неделю).

Во время Святой четыредесятницы православные духовно очищаются и становятся ближе к Богу через пост, молитву и исповедь грехов. В течение этого периода верующие готовятся к встрече с воскресшим Христом.

Страстная седмица посвящена последним дням жизни Иисуса на земле, его учению, Тайной вечере, страданиям на Голгофе и воскресению. В эти дни православные наиболее глубоко переживают предшествующие Пасхе события, вместе мысленно проходя эти страдания с Сыном Божьим.

Прощёное воскресенье 2 марта: как правильно провести последний масленичный день, народные приметы
Прощёное воскресенье 2 марта: как правильно провести последний масленичный день, народные приметы

Во время Рождественского поста люди уподобляются монахам — не только в еде, но и в поведении, акцентируя внимание на милосердии: примиряются после конфликтов, занимаются благотворительностью, проявляют доброжелательность и открытость к другим.

Еще постные дни благоприятны для того, чтобы крестить как детей, так и взрослых, читать акафисты, молитвы за усопших, в том числе проскомидий и панихид.

Также рекомендуется чаще причащаться — это помогает развиваться духовно и физически. Необходимо добросовестно читать молитвы, посещать храмы, исповедоваться в содеянном и помогать страждующим.

«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне», — говорил святитель Иоанн Златоуст.

Фото: iStock/ Daniel Tamas Mehes

Запреты в Великий пост

Во время Великого поста запрещено употреблять в пищу продукты животного происхождения: мясо, рыба, яйца, сладости, сливочное масло и молочные продукты.

В эти дни есть и другие ограничения:
  • Нельзя употреблять спиртное и желательно не курить;
  • Не желательно вступать в интимную близость;
  • Желательно воздерживаться от посещения увеселительных мероприятий;
  • Не стоит думать о плохом, допускать негативные мысли, ругаться с окружающими;
  • Во время поста не играют свадьбы, не венчаются.

Календарь питания в Великий пост

Весьма важно подходить к питанию во время поста с умом и грамотно его организовать. Нельзя доводить организм до истощения, чтобы не навредить здоровью.

Понедельник

Завтрак: рассыпчатая пшенная каша на воде, чай из сухофруктов;
Обед: постные щи, картофель с грибами, квашеная капуста с луком и растительным маслом, компот из сухофруктов;
Ужин: овощное рагу с горохом, чай с вареньем.

Вторник

Завтрак: гречневая каша, чай с медом;
Обед: суп грибной, салат из овощей;
Ужин: винегрет, картофель с брокколи.

Среда

Завтрак: геркулес на воде с изюмом, чай;
Обед: томатный суп-пюре, гречневая каша с грибами;
Ужин: картофель печеный, салат.

Четверг

Завтрак: тост с авокадо и оливковым маслом;
Обед: овощной суп с цветной капустой, булгур, салат из огурцов с сельдереем;
Ужин: вареники с картошкой и грибами, салат из свеклы с соленым огурцом.

Пятница

Завтрак: мюсли с сухофруктами и чай с медом;
Обед: постные щи, голубцы с начинкой из моркови, риса, лука и зелени;
Ужин: баклажаны, фаршированные грибами, чай с лимоном.

Суббота

Завтрак: гречневая каша с яблоками, чай с медом и лимоном;
Обед: суп-пюре из болгарского перца, булгур с тыквой;
Ужин: вареники с капустой, салат из свеклы с яблоком.

Воскресенье

Завтрак: вареники с вишней, чай с медом;
Обед: запеканка картофельная с грибами и луком;
Ужин: паста с грибами, салат из рукколы с огурцом, чай зеленый.

Фото: iStock/ fizkes

Кому можно не поститься

Некоторым верующим церковь дает возможность послаблений в Великий пост:
  • Кормящие матери. Мясо, яйца и птица содержат белки, которые необходимы как для роста и правильного развития ребенка, так и для здоровья его мамы.
  • Дети. Даже кратковременное голодание вызывает дефицит витаминов и микроэлементов, и может привести к задержке в развитии или возникновению болезней.
  • Пожилые. При недостатке железа и животных белков могут обостриться хронические заболевания.
  • Путешественники. У тех, кто находится в дороге, может не быть постной пищи в доступе.
  • Спортсмены. Людям, которые профессионально занимаются спортом, нужно особое питание с повышенным содержанием белков и аминокислот.
  • Солдаты. Военнослужащие, как и люди, занимающиеся тяжелым физическим трудом, освобождаются от соблюдения поста. Для них важно получать сбалансированное питание с достаточным количеством калорий и белков.

Как выйти из поста без вреда для здоровья

По окончании Великого поста необходимо постепенно возвращаться к привычному рациону питания, несмотря на огромное количество блюд на праздничном столе в Пасху.

Переедание может привести к проблемам со здоровьем, обострению хронических заболеваний. Рекомендуется вводить мясные и молочные блюда постепенно. Злоупотреблять спиртным в праздник не стоит.

Читайте также:

Прощеное воскресенье в 2025 году: когда и как просить прощения

Ярилин день 1 марта: почему в этот день нельзя стричь ногти и оставаться в одиночестве, народные приметы

День Онисима Овчара 28 февраля: почему в этот день нельзя разбивать посуду и убираться в доме, народные приметы
#статьи
#пост
#православие
#церковь
#пасха
#праздник
#еда
#хлеб
#картофель
#вода
#чай
#грибы
#здоровье
#ограничение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Владельцу московского аэропорта Домодедово запретили покидать Россию
01 марта 2025, 17:11

Фото: iStock/toxawww

Владельцу столичного аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику закрыли выезд из России. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Аналогичную меру ввели также в отношении бизнесмена Валерия Когана, который ранее был председателем наблюдательного совета авиагавани.

По данным канала, соответствующее решение было принято 25 февраля в связи с недавним скандалом вокруг руководителей Домодедово. Как сообщили в Генпрокуратуре, они вывели 18 млрд рублей за рубеж под видом погашения займов.

Также источник SHOT подчеркнул, что в будущем планируется переход аэропорта Домодедово во владение Росавиации.

Напомним, что в конце января Арбитражный суд Московской области удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и арестовал собственность группы компаний «Домодедово», а также акции владельцев группы. В прокуратуре убеждены, что действия собственников привели к тому, что аэропорт оказался под влиянием иностранных лиц.

Читайте также:

ФСБ задержала жителя Абакана за призывы к уничтожению мирного населения

«Грозит тюрьма на 8 лет»: в Москве задержали автоблогера Венгалби за дачу взятки сотрудникам ГИБДД

Внучка экс-мэра Самары призналась в его убийстве
#аэропорт
#суд
#домодедово
#собственность
#акции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роскомнадзор прокомментировал информацию о возобновлении работы сервиса YouTube в России
Роскомнадзор: Видеохостинг YouTube по-прежнему недоступен в России
01 марта 2025, 15:14

Фото: istockphoto/Rawpixel

Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) Роскомнадзора прокомментировал информацию о возобновлении в полном объёме и на прежней скорости работы YouTube в России. По словам специалистов ведомства, видеохостинг в стране по-прежнему недоступен.
Сообщения о возобновлении работы сервиса в полном объёме и надлежащем качестве начали появляться в СМИ и пабликах накануне, в пятницу 25 февраля, напоминает «Интерфакс». Сегодня пресс-служба Российская федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опровергла данную информацию.

«ЦМУ ССОП проверил доступность сервиса YouTube. Сервис в России недоступен», — указано в официальном сообщении ведомства.

Вчера пользователи сетей некоторых российских операторов связи сообщали, что YouTube у них частично заработал, причём на хорошей скорости. Эксперты полагают, что причиной этого стал технический сбой. Некоторые даже видят в этом последствия перепалки между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете Белого дома.

Читайте также:

Российским блогерам напомнили о необходимости госрегистрации

Названо условие для возобновления работы YouTube в России

В Кремле назвали главную проблему работы YouTube в России
#сбой
#сми
#эксперты
#сервис
#роскомнадзор
#youtube
#пользователи
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Прощёное воскресенье 2 марта: как правильно провести последний масленичный день, народные приметы
01 марта 2025, 13:27

Фото: iStock/Sergeybor

История праздника


Фото: iStock/Squareman

Прощёное воскресенье — это особый день, когда люди просят друг у друга прощения за все обиды и недоразумения, произошедшие в прошлом. Этот праздник имеет глубокие исторические корни, связанные с христианской традицией покаяния и очищения души.

В ранние времена христианства, когда вера только начинала распространяться по миру, многие последователи учения Иисуса Христа уходили в пустыню, чтобы провести время Великого поста в молитвах и размышлениях. Перед уходом они собирались вместе и просили прощения друг у друга. Этот обряд стал символом готовности простить и быть прощённым, готовности отпустить обиды и начать всё с чистого листа. Со временем он превратился в традицию, которая распространилась не только среди монахов, но и среди мирян.

Название праздника «Прощеное воскресенье» – исключительно обиходное и употребляется только в православном быту. В церковной же традиции последнее воскресенье накануне Великого поста имеет название сыропустной (сырной) недели, а так же «Воспоминание Адамова изгнания». Накануне Великого поста христиане вспоминают о том, как Адам и Ева были изгнаны из райского сада.

В соответствии с Писанием, Всевышний наделил Адама и Еву непроходящим счастьем. Для его сохранения необходимо было следовать одному правилу: не вкушать плоды с древа, символизирующего знание о добре и зле. Однако люди нарушили запрет, поддавшись на уговоры Змея. После совершения греха Бог изгнал их на землю.

Этот праздник не имеет фиксированной даты в календаре и отмечается в разные дни, в зависимости от даты празднования Пасхи.

Традиции дня


Фото: iStock/bruev

Прощёное воскресенье — это завершающий день Масленицы, который предшествует Великому посту. В этот день люди просят друг у друга прощения за все обиды, которые были причинены за прошедший год. В этот день заканчивается Масленица с её богатым столом, танцами и народными гуляньями.

Завершающим этапом Масленицы было традиционное сожжение чучела. В праздничный костёр отправляли блины и другие яства, а пепел рассеивали по полям, чтобы «накормить» землю и обеспечить себе богатый урожай и процветание в грядущем году.

Приметы на 2 марта


Фото: iStock/Ilmar Idiyatullin

  • Коли на 2 марта погода ясная да тёплая, то и лето будет жарким, а ежели день выдался ненастный и холодный, то и лето не порадует теплом.
  • Если с утра туман густой стоит, то и май будет холодным.
  • Много сосулек на крышах к 2 марта — быть доброму урожаю.
  • Перелётные птицы вернулись — скоро и весна придёт.

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая весна
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москву придет настоящая весна

Что нельзя делать в Прощеное воскресенье


В последнюю неделю перед началом поста верующие воздерживаются от употребления мяса. Однако разрешается есть яйца, рыбу, сыр и другие молочные продукты.

Осуществлять генеральную уборку — верующие полагают, что это занятие мешает сосредоточиться на духовных размышлениях.

Причинять людям страдания, наносить им вред. Нарушивших это правило ждет год, полный несчастий.

Нельзя заключать браки и венчаться. В прошлом считалось, что брак, заключённый в этот день, не принесёт счастья.

Что можно делать 2 марта


Отправиться в храм на богослужение. Это поможет настроиться на нужный лад и подготовиться к Великому посту.

Угощать гостей блинами, устаивать праздничные застолья и широкие гуляния.

Сходить в баню. Наши предки верили, что этот обряд поможет очиститься от злых помыслов

Посвятить время семье. Прощёное воскресенье — замечательный день, чтобы собраться с родными, попросить друг у друга прощения.


Читайте также:

Прощеное воскресенье в 2025 году: когда и как просить прощения

Изменение климата может спровоцировать подводные оползни и цунами в Южном океане

В ряде регионов России предсказали температуру ниже нормы в марте
#храм
#история
#праздник
#погода
#урожай
#лето
#традиции
#масленица
#весна
#блины
#запрет
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате