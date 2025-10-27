Адвокат объяснила, когда дети обязаны платить алименты родителям

27 октября 2025, 15:02

Адвокат Айвар: ребенок обязан содержать нетрудоспособных родителей

Фото: Медиасток.рф

Совершеннолетние дети обязаны содержать нетрудоспособных или нуждающихся родителей или платить им алименты. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на почетного адвоката России Людмилу Айвар.





По ее словам, которые приводит агентство, если дети отказываются помогать родителям добровольно, этот вопрос решается исключительно в суде, который проверит отношения в семье. Если родитель ранее уклонялся от воспитания ребенка, не участвовал в его содержании или лишился родительских прав, то в иске могут отказать.



Однако, если родитель действительно нуждается в помощи, а ребенок имеет возможность помогать, суды взыскивают алименты в твердой денежной сумме с учетом материального положениях обеих сторон и конкретных обстоятельств дела.

«Судебная практика исходит из принципа взаимной ответственности членов семьи и моральной справедливости», – отметила эксперт.