В Новосибирской области увеличат прожиточный минимум в 2026 году

27 октября 2025, 12:36

Фото: медиасток.рф

В Новосибирской области в 2026 году увеличат прожиточный минимум на 1 182 рубля. Соответствующее постановление приняло правительство региона.





По данным Om1 Новосибирск, со следующего года средняя величина прожиточного минимума на душу населения составит 18 560 рублей, что на 1 182 рубля выше текущего показателя.





«Для трудоспособного населения — 20 230 рублей, для пенсионеров — 15 962 рубля, для детей — 18 003 рубля», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства региона.