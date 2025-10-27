Достижения.рф

Число пользователей MAX выросло на несколько миллионов

Число пользователей MAX выросло до 50 млн человек
Фото: istockphoto/Liubomyr Vorona

Мессенджер МАХ 27 октября сообщил о достижении отметки в 50 млн зарегистрированных пользователей.



По данным пресс‑службы, в текущем месяце среднесуточный охват превысил 19 млн человек, а 22 октября показатель суточного охвата превысил 22,5 млн. Во всех регионах России стала доступна образовательная платформа «Сферум», число её пользователей превысило 10 млн.

С момента запуска приложения люди совершили 842 млн звонков, отправили 3,7 млрд сообщений и записали более 25 млн видеокружков. Более 13 тыс. блогеров формата А+ открыли свои каналы в мессенджере.

Среди новых пользователей назвали певицу Жасмин, актёра Никиту Панфилова, оперного певца и композитора Илью Ушуллу и тревел‑блогера Максима Кудряшова.

23 октября сообщалось, что Max запустил новый бизнес-сервис «Платформа для партнеров».

Никита Кротов

