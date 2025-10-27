Число пользователей MAX выросло на несколько миллионов
Мессенджер МАХ 27 октября сообщил о достижении отметки в 50 млн зарегистрированных пользователей.
По данным пресс‑службы, в текущем месяце среднесуточный охват превысил 19 млн человек, а 22 октября показатель суточного охвата превысил 22,5 млн. Во всех регионах России стала доступна образовательная платформа «Сферум», число её пользователей превысило 10 млн.
С момента запуска приложения люди совершили 842 млн звонков, отправили 3,7 млрд сообщений и записали более 25 млн видеокружков. Более 13 тыс. блогеров формата А+ открыли свои каналы в мессенджере.
Среди новых пользователей назвали певицу Жасмин, актёра Никиту Панфилова, оперного певца и композитора Илью Ушуллу и тревел‑блогера Максима Кудряшова.
23 октября сообщалось, что Max запустил новый бизнес-сервис «Платформа для партнеров».
Читайте также: