Адвокат объяснила, может ли продавец требовать оплату без сдачи

08 июля 2026, 09:40

Адвокат Борзенко: продавец не может требовать от покупателя оплату без сдачи

Фото: iStock/Oleg Elkov

Потребители часто сталкиваются с тем, что продавец настаивает на оплате товара без сдачи или предлагает самостоятельно разменять крупную купюру. Однако требование обеспечить возможность расчёта лежит не на покупателе. Об этом сообщила RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.