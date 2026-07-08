Адвокат объяснила, может ли продавец требовать оплату без сдачи
Потребители часто сталкиваются с тем, что продавец настаивает на оплате товара без сдачи или предлагает самостоятельно разменять крупную купюру. Однако требование обеспечить возможность расчёта лежит не на покупателе. Об этом сообщила RT адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
По ее словам, пункт 2 статьи 492 Гражданского кодекса РФ устанавливает, что договор розничной купли-продажи является публичным. В соответствии со статьей 426 ГК РФ, предприниматель обязан продавать товары всем, кто к нему обращается, если это соответствует его деятельности. Это означает, что продавец не имеет права отказывать покупателю в продаже товара только из-за отсутствия подходящей суммы для сдачи, объяснила она.
Борзенко подчеркнула, что недостаток разменных денег не может служить законным основанием для отказа. Если покупатель сталкивается с таким отказом, рекомендуется попросить пригласить администратора или зафиксировать произошедшее, добавила адвокат.
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