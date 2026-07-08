Россиянам раскрыли, почему прямой обдув кондиционером способен обездвижить лицо
Летом кондиционер кажется идеальным решением для борьбы с жарой, но длительное пребывание под его холодным потоком может привести не только к простуде. Врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова рассказала Life.ru, что резкие перепады температуры часто становятся триггером для двух «капризных» нервов на нашем лице.
Тройничный нерв, как отметила специалист, является ключевым чувствительным органом нашего лица. Он имеет три ветви, которые распространяются на верхнюю, среднюю и нижнюю части лица, включая верхнюю и нижнюю челюсть. Если эти ветви, ведущие к челюсти, повреждаются, боль может напоминать зубную.
Лицевой нерв обычно не вызывает болевых ощущений, но его повреждение сразу заметно в зеркале. Половина лица теряет подвижность: глаз плохо закрывается, уголок рта опускается, а при питье может вытекать вода.
Исследования свидетельствуют, что причины воспаления тройничного нерва часто переплетаются и усиливают друг друга. Чаще всего воспаление вызывают вирусные инфекции, такие как вирус простого герпеса, который особенно опасен для лицевого нерва, и возбудитель опоясывающего лишая. Также воспаление может быть спровоцировано переохлаждением, например, сквозняком или потоком холодного воздуха от кондиционера. В некоторых случаях проблема возникает из-за сосудистой компрессии, когда петля кровеносного сосуда давит на корешок тройничного нерва, вызывая болезненные ощущения.
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