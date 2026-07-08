Россиянам раскрыли, почему прямой обдув кондиционером способен обездвижить лицо

08 июля 2026, 09:16

Врач Лавренова: Кондиционер способен обездвижить половину лица

Фото: iStock/Lazy_Bear

Летом кондиционер кажется идеальным решением для борьбы с жарой, но длительное пребывание под его холодным потоком может привести не только к простуде. Врач-невролог клиники «Атрибьют» Мария Лавренова рассказала Life.ru, что резкие перепады температуры часто становятся триггером для двух «капризных» нервов на нашем лице.