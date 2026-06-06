Адвокат объяснила, можно ли во время развода отсудить подарки мужа любовнице
Адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, можно ли во время развода отсудить подарки мужа любовнице, купленные на общие деньги.
Муж не имеет права распоряжаться общим имуществом, включая денежные средства, в ущерб интересам семьи. Следовательно, жена может оспорить дарение машины любовнице, если этот подарок был приобретен на их совместные деньги, и добиться признания сделки недействительной. Это означает, что автомобиль должен быть признан совместно нажитым имуществом супругов. В таком случае жена может требовать возмещения половины его стоимости или, если она хочет оставить транспортное средство себе, просить суд передать его ей в единоличную собственность, как отмечает эксперт.
Адвокат подчеркивает, что при таком подходе жена должна быть готова к необходимости выплаты бывшему мужу половины стоимости автомобиля. Глазкова поясняет: оспаривание дарения авто любовнице необходимо произвести в течение года с того момента, когда женщина узнала о нарушении своих имущественных прав. Основная сложность таких дел заключается в доказательстве факта дарения, то есть в установлении, что именно эта машина была подарена конкретному человеку.
Поэтому эксперт рекомендует выбрать более простой с точки зрения доказывания путь. Вместо оспаривания дарения дорогостоящего подарка любовнице, жена может потребовать от супруга выплаты половины суммы, потраченной на покупку автомобиля.
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