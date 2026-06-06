Адвокат объяснила, можно ли во время развода отсудить подарки мужа любовнице

06 июня 2026, 08:11

Глазкова: можно оспорить подарки мужа любовнице, купленные на общие деньги

Фото: iStock/Rawf8

Адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, можно ли во время развода отсудить подарки мужа любовнице, купленные на общие деньги.