«Имущество делим»: Валерия прокомментировала слухи о разводе с Иосифом Пригожиным
Валерия назвала фейком слухи о разводе с Иосифом Пригожиным и разделе имущества
Певица Валерия (при рождении — Алла Перфилова) прокомментировала слухи о «разводе» с продюсером и мужем Иосифом Пригожиным. Её слова приводит Telegram-канал «Super.ru».
Артистка назвала фейком сообщения об их расставании и разделе имущества. Валерия и Пригожин вышли на связь с подписчиками во время прогулки по Москве и с иронией ответили на вбросы.
«Что ж такое пишут-то? Что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. Ты разводишься со мной, нет?» — обратилась певица к супругу.Валерия добавила к своему обращению классическую фразу: «Не читайте с утра советских газет». Супруги не подтвердили информацию о конфликте и продолжают совместные выходы на публику.
Ранее Иосиф Пригожин пожаловался на лишний вес. Он заявил, что планирует избавиться от лишних килограммов с помощью инъекций для похудения.