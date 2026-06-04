«Имущество делим»: Валерия прокомментировала слухи о разводе с Иосифом Пригожиным

04 июня 2026, 09:27

Валерия назвала фейком слухи о разводе с Иосифом Пригожиным и разделе имущества

Иосиф Пригожин и Алла Перфилова (Фото: Telegram @valeriyaofficial)

Певица Валерия (при рождении — Алла Перфилова) прокомментировала слухи о «разводе» с продюсером и мужем Иосифом Пригожиным. Её слова приводит Telegram-канал «Super.ru».





Артистка назвала фейком сообщения об их расставании и разделе имущества. Валерия и Пригожин вышли на связь с подписчиками во время прогулки по Москве и с иронией ответили на вбросы.

«Что ж такое пишут-то? Что мы, оказывается, имущество делим, разводимся. Ты разводишься со мной, нет?» — обратилась певица к супругу.