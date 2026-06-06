Россиянам рассказали о главных мерах защиты от клещей
Главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Эксперты рекомендуют носить одежду светлых тонов и заправлять брюки в носки или обувь. Если вы гуляете в парке с маленькими детьми, лучше держать их на руках или использовать коляски. Двигаться необходимо по центру дорожек, подчеркивают специалисты.
Роспотребнадзор советует каждые 15-20 минут проводить самоосмотры на наличие клещей. По возвращении домой внимательно осмотрите себя и своих близких. Вакцинация является наиболее эффективным способом защиты от клещевого вирусного энцефалита, добавили в ведомстве.
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