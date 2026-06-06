Россиянам рассказали о главных мерах защиты от клещей

06 июня 2026, 07:31

Роспотребнадзор: Закрытая одежда является одной из главных мер защиты от клещей

Фото: iStock/Nataba

Главными мерами защиты от укусов клещей являются закрытая одежда, использование средств, отпугивающих насекомых, и регулярные самоосмотры при прогулках на природе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.