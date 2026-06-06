Страховщик рассказал, когда после укуса животного надо обратиться к врачу

06 июня 2026, 07:09

РИА Новости: после любого укуса животного нужно обращаться к врачу

Фото: iStock/megaflopp

Даже небольшая ранка после укуса животного может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому надо сразу обращаться в травмпункт. Об этом рассказали РИА Новости в страховой компании «Росгосстрах».