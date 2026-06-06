Страховщик рассказал, когда после укуса животного надо обратиться к врачу
Даже небольшая ранка после укуса животного может привести к серьезным последствиям для здоровья, поэтому надо сразу обращаться в травмпункт. Об этом рассказали РИА Новости в страховой компании «Росгосстрах».
Укусы животных, даже если они не кажутся серьезными, могут представлять опасность, особенно если речь идет о бездомных особях. В случае укуса такого животного необходимо срочно обратиться в травмпункт, чтобы получить курс профилактических прививок, пояснила начальник управления выплат по личному страхованию «Росгосстраха» Полина Григорьева.
Вакцинация проводится по определенной схеме: в день обращения, затем на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й и 90-й дни. Полный курс вакцинации необходим для предотвращения заболевания бешенством. Только своевременное введение вакцины может защитить организм от развития болезни, отметила Григорьева.
Данные «Росгосстраха» показывают, что укусы животных стабильно входят в десятку самых частых травм, по которым обращаются за страховым возмещением. Чаще всего россияне страдают от укусов собак — на них приходится 54% всех случаев. Также регулярно фиксируются укусы кошек и различных диких животных. Специалисты предупреждают, что вирус бешенства могут переносить не только бездомные собаки, но и кошки, лисы, ежи и еноты.
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