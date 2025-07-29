Адвокат объяснила, что грозит за вырубку деревьев на дачном участке

29 июля 2025, 15:40

Фото: istockphoto / Bogdanhoda

На своем дачном участке владельцы вправе вырубать деревья, если это не запрещено на уровне муниципалитетов. Об этом агентству «Татар-информ» рассказала доктор юридических наук, почетный адвокат РФ Людмила Айвар.





Она отметила, что в отдельных муниципалитетах для спила крупных деревьев может потребоваться согласование с администрацией или экологической службой. Однако плодовые деревья (например, яблони или вишни), а также те, что были посажены самим владельцем, можно вырубать без получения разрешения.



«Другая ситуация, если участок находится на территории лесного фонда или особо охраняемой природной территории. Тут действует Лесной кодекс РФ и специальные ограничения. Для вырубки даже одного дерева требуется разрешение — это лесорубочный билет», — подчеркнула утверждает она.