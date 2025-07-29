Риелтор Апрелев рассказал, как получить скидку при покупке жилья

29 июля 2025, 15:25

Фото: istockphoto / marchmeena29

Покупка недвижимости остаётся одним из самых ответственных шагов в жизни, и выбор между новостройкой и вторичным жильём зависит от финансовых возможностей и индивидуальных обстоятельств. Об этом для «Татар-информ» рассказал вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.





По его словам, если у человека уже есть квартира, которую он планирует продать, ждать с покупкой новой недвижимости не стоит. Сейчас на рынке сохраняется стабильность цен, что делает момент благоприятным для альтернативных сделок. Если же речь идёт о покупке квартиры в новостройке, эксперт советует обращать внимание на сроки сдачи объекта.

«Каждая ситуация зависит от ваших интересов: если вы совершаете такую обменную операцию, то как вы будете жить, если постройки еще нет? Надо учитывать специфику вашей сделки и вашего интереса. От этого зависит почти все. С точки зрения динамики, что сейчас происходит на рынке, не стоит ничего ждать», — отметил Апрелев.

«Чтобы получить более адекватную цену, нужно подготовиться к переговорам. Надо оценить всех конкурентов по такому объекту, все эти аргументы в переговорном процессе использовать, чтобы получить адекватную цену на возможную сделку», — добавил риелтор.